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Проект Pegasus. Макрон был одной из целей шпионской программы

21.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался среди мировых лидеров, которые могли стать жертвами взлома телефонов при помощи шпионского программного обеспечения, известного как Pegasus. Об этом сообщает Le Monde.


Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/STEPHANE DE SAKUTIN)

Один из номеров Макрона, которым он регулярно пользуется с 2017 года, обнаружился в списке номеров, выбранных службой безопасности Марокко как цель для возможного взлома с помощью Pegasus.

В том же списке есть телефонные номера, пишет news.liga.net, принадлежащие бывшему премьер-министру Франции Эдуару Филиппу, а также четырнадцати другим членам правительства.

Включение в этот список означает, что клиент программы Pegasus проявил интерес к номеру и рассмотрел возможность заражения.

В списке, который содержит 50 000 номеров, находятся номера телефонов более 600 государственных чиновников и политиков из 34 стран.

Узнать наверняка, был ли заражен телефон Макрона, можно только после его исследования. Пока такое исследование не проводилось.

Утверждается, что в списке есть номера телефонов президента Ирака Барама Салиха и президента Южной Африки Сирила Рамафоса, а также премьер-министров Пакистана, Египта и Марокко и короля Марокко.

СПРАВКА. Программа Pegasus – разработка израильской компании NSO Group. Она позволяет просматривать весь контент на телефоне, включая сообщения из приложений со сквозным шифрованием, фотографии и данные о местоположении GPS. Она также может превратить устройство в аудио- или видеомагнитофон.

18 июля ведущие мировые СМИ сообщили о проекте Pegasus – шпионском программном обеспечении для слежки различных спецслужб мира за журналистами, правозащитниками и политиками. 

19 июля стало известно, что около 50 человек, близких к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, включая его жену, детей, помощников и врача, могли прослушиваться правительством экс-президента страны Энрике Пенья Ньето.
 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался среди мировых лидеров, которые могли стать жертвами взлома телефонов при помощи шпионского программного обеспечения,...
 
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