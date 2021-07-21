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В Минске силовики приходили в Центр экологических решений
Источник материала: Партизан
В Минске силовики приходили в Центр экологических решений. В офисе общественной организации на проспекте Машерова прошёл обыск, сообщает @onlinerby со ссылкой на её представителей. Была изъята техника.
Причина визита силовиков пока неизвестна.
"Центр экологических решений" — некоммерческое неправительственное учреждение.
В июле 2021-го в Беларуси происходит "зачистка" гражданского общества, анонсированная министром иностранных дел Владимиром Макеем, как ответ на санкции ЕС.
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В Минске силовики приходили в Центр экологических решений. В офисе общественной организации на проспекте Машерова прошёл обыск, сообщает @onlinerby со ссылкой на её...
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