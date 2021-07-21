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РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России
Источник материала: Партизан
РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трех кандидатов.
В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев,
"Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры", — сказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил,
Кунц — главный тренер молодежной сборной Германии. Он работает в команде с 2016 года, с ним немецкая молодежка дважды стала чемпионом Европы. Карпин с 2017 года возглавляет "Ростов". Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был "Рубин", сейчас он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского "Кайрата".
Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.
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РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трех кандидатов.
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