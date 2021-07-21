РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России





сообщает championat.com со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев,championat.com со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.





пишет Прессбол, что Бердыев является резервным вариантом. "Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры", — сказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил,Прессбол, что Бердыев является резервным вариантом.





Кунц — главный тренер молодежной сборной Германии. Он работает в команде с 2016 года, с ним немецкая молодежка дважды стала чемпионом Европы. Карпин с 2017 года возглавляет "Ростов". Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был "Рубин", сейчас он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского "Кайрата".





Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.



















