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РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России

21.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трех кандидатов.


 В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев, сообщает championat.com со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры", — сказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, пишет Прессбол, что Бердыев является резервным вариантом.

Кунц — главный тренер молодежной сборной Германии. Он работает в команде с 2016 года, с ним немецкая молодежка дважды стала чемпионом Европы. Карпин с 2017 года возглавляет "Ростов". Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был "Рубин", сейчас он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского "Кайрата".

Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.
 
 
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РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трех кандидатов.
 
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