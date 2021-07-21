ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Впервые при Байдене. США нанесли авиаудар по боевикам Аль-Шабаб в Сомали

21.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

США нанесли воздушный удар по боевикам группировки Аль-Шабаб в Сомали, сообщает Reuters.




Удар был нанесен неподалеку от города Галькайо в центральной части Сомали.

Повстанческая группировка Аль-Шабаб стремится свергнуть правительство Сомали и установить правление, основанное на строгом толковании законов шариата.

Журналисты отмечают, что хотя США часто наносили удары по Аль-Шабаб, это первый удар с момент вступления в должность президента США Джо Байдена.

В апреле 2016 года США уничтожили одного из лидеров Аль-Шабаб Хассана Али Дури.

В июле 2017 года в результате американского авиаудара был убит лидер Аль-Шабаб Али Джибель.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США нанесли воздушный удар по боевикам группировки Аль-Шабаб в Сомали, сообщает Reuters.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска стала лицом корейского ювелирного бренда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by