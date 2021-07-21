Впервые при Байдене. США нанесли авиаудар по боевикам Аль-Шабаб в Сомали













Удар был нанесен неподалеку от города Галькайо в центральной части Сомали.





Повстанческая группировка Аль-Шабаб стремится свергнуть правительство Сомали и установить правление, основанное на строгом толковании законов шариата.





Журналисты отмечают, что хотя США часто наносили удары по Аль-Шабаб, это первый удар с момент вступления в должность президента США Джо Байдена.





В апреле 2016 года США уничтожили одного из лидеров Аль-Шабаб Хассана Али Дури.





В июле 2017 года в результате американского авиаудара был убит лидер Аль-Шабаб Али Джибель.