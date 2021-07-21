Макей назвал условия для улучшения отношений с ЕС

По словам министра иностранных дел Владимира Макея, в ближайшее время Беларусь не планирует закрывать свои загранучреждения в странах Европейского союза.

Он подчеркнул, что на совещании у Александра Лукашенко 20 июля речь не шла о необходимости прямо сейчас закрыть дипмиссии в той или иной стране или сократить их численный состав.

Глава МИД напомнил, что в начале года на уровне Лукашенко уже обсуждались вопросы оптимизации загранучреждений, были приняты решения, которые сейчас исполняются.

«Речь шла о том, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация в плане дальнейшего санкционного противостояния между Беларусью и так называемым коллективным Западом. Мы держим руку на пульсе и, конечно же, будем смотреть. Если мы будем видеть, что у нас нет четкой конкретной перспективы в плане торгово-экономического взаимодействия с той или иной страной, то мы будем вносить соответствующие предложения в правительство и президенту», — сказал Макей.

«Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад», — добавил чиновник.

Напомним, во вторник Лукашенко заявил, что не видит смыла в некоторых странах «держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству». «Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру , и пусть работают. Пойдет [сотрудничество] — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — сказал правитель.

Роман Головченко, слова которого приводит пресс-служба правительства, заявил о недопустимости резких конъюнктурных шараханий.

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