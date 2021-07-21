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Рынок жилой недвижимости в Беларуси: прогнозы и тенденции в 2021 году
21.07.2021 09:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В последние месяцы рынок жилой недвижимости в Беларуси демонстрирует повышенную активность — сделок по купле/продаже квартир статистически много, цены после падения вышли на плато. Что способствовало оживлению и чего ждать к концу текущего года? Есть ли факторы, располагающие к резкому падению цен? Рассказывает
— После президентских выборов 2020 года аналитики в сфере недвижимости
Рассматривался также умеренный сценарий, когда новостройки превратятся в долгострои, а средняя цена квадратного метра в столице достигнет психологического рубежа в $ 1000.
Судя по всему, побеждает оптимистичный сценарий. Давайте посмотрим, какие тенденции сформировались на рынке жилой недвижимости по состоянию на середину июля 2021 года.
Что происходит на рынке жилья этим летом
1. Количество предложений более чем высокое.
В тихие годы рынок предлагал покупателям на выбор около 7−8 тысяч квартир в Минске. Количество объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу, росло с весны 2020-го. Пик
Важно сделать оговорку: база объявлений о продаже вторичного жилья пополнялась и пополняется не только за счет продавцов вторичной недвижимости, но и за счет предложений в домах «Минск-Мира» (каждое пятое объявление). Эти дома рекламируются как готовые, даже если в самом объявлении указан срок сдачи — 2023 год. Но даже если вычесть варианты «Минск-Мира», предложение на рынке выше средних для столицы значений.
2. Сделок достаточно.
Стандартное количество сделок в Минске — 1000−1100 в месяц. Этой весной и в начале лета, по
Если сразу после президентских выборов 2020 года никто ничего не покупал, осень была очень вялой с точки зрения активности, то возобновление кредитования, снижение цен на жилье и слухи о том, что валютные вклады могут после лета отдать рублями, подтолкнули граждан к решению жилищного вопроса.
Итог — за первое полугодие 2021 года количество проданных квартир превысило уровень первых шести месяцев 2020-го на 16%.
3. Средняя цена квадратного метра в реальных сделках вышла на плато.
Цены с прошлого лета снижались, но довольно вяло. Например, средняя цена предложения на вторичном рынке год назад была $ 1391. Сейчас, по данным портала Realt.by, без учета квартир «Минск-Мира», средняя цена «квадрата» в Минске опустилась до $ 1328. В начале года этот показатель был на $ 40 больше.
Средняя цена квадратного метра в реальных сделках по
Экономисты объясняют плато возвращением кредитования на вторичном рынке жилья.
4. Кредитование исчезло, а потом вернулось.
В начале 2021 года Беларусбанк
Партнерские программы кредитования, которые исчезали и вернулись в более
5. Рынок арендного жилья — тоже плато.
Количество жилья, предлагаемого в аренду, неуклонно растет. В базе Realt.by в начале этого года было 3 тысячи предложений, сейчас — более 10 тысяч, при том что не все сдающиеся квартиры попадают в эту базу.
Средняя цена аренды мало о чем говорит: когда предложение превышает спрос, у арендодателя появляется право голоса и торга. В итоге сдаются те квартиры, собственники которых готовы идти на уступки, остальные — остаются на рынке в ожидании арендатора. Нынешняя ситуация — задел для дальнейшего снижения цен, даже если не будет форс-мажорных обстоятельств, например, на валютном рынке.
Ждать ли падения цен к концу года?
Как мы уже сказали, на рынке недвижимости все идет по оптимистичному сценарию: курс доллара пока существенно не растет, а резкого падения цен во всех сегментах не произошло. Снижение цен идет, но очень и очень медленно.
Как поведет себя рынок в ближайшие полгода? На него влияют три основных фактора:
Предсказать, что будет с настроениями, сложно. Кто год назад мог подумать, что возникнет гипотетическая угроза ограничений по валютным операциям, из-за которой часть граждан ринется переводить валюту в бетонометры?
Аналогично мы не знаем, как дальше будут реагировать на общественно-политическую ситуацию те, кто думает об улучшении жилищных условий. Какой форс-мажор может изменить настроения белорусов через неделю, месяц, три?
С доходами понятнее: расти в валютном выражении они точно не будут. Не то состояние экономики, чтобы росли зарплаты, а вот инфляция очевидна для любого, кто ходит в магазин за продуктами.
С кредитами проясняется: они будут становиться все менее доступными, как это происходило не раз по мере углубления кризиса. Благо уже с 21 июля дорожать кредитам можно без согласований с регулятором — Нацбанк
Эти факторы продолжат давить на спрос и цены, двигая их плавно вниз. Но на ближайшие полгода пока не просматриваются факторы, которые способны существенно ускорить это снижение. Даже если спрос на жилье снизится до печальных цифр прошлой осени — рынок, в силу своей инертности, отреагирует на это с опозданием в два-четыре месяца, а то и полгода.
А дальше заглядывать сложно.
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В последние месяцы рынок жилой недвижимости в Беларуси демонстрирует повышенную активность - сделок по купле/продаже квартир статистически много, цены после...
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