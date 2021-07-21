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Главреду Hrodna.life вернули технику, изъятую зимой

21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту вызывали в Ленинский РОВД по вопросу техники, которую забрали из редакции во время осмотра в январе. Тогда по ней начали отдельную проверку.

Вызвал его сотрудник РОВД Андрей Пигульский, который неоднократно участвовал в судебных разбирательствах над Hrodna.life, сообщает медиа.

Главреду Hrodna.life вернули технику, изъятую зимой

Алексею Шота вернули всю изъятую в январе технику. Редакция получила назад пять фотокамер, дрон с планшетом, стедикам, телефон, диктофон, флешки, деньги и другие вещи.

Журналы, настольные игры и календари были уничтожены.

Во время визита в милицию Алексея пригласили также к прокурору города Клишину. Там он получил предупреждение об ответственности за нарушение ст.23.5 КоАП, ст.198-1, ст.361 и ст.361-4 УК.

Это статьи за нарушение закона о СМИ, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси и содействие экстремистской деятельности.

Наказание по этим статьям: от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет.

 
 
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Главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту вызывали в Ленинский РОВД по вопросу техники, которую забрали из редакции во время осмотра в январе. Тогда по ней начали...
 
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