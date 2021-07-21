При пожаре в Вилейке работники МЧС спасли двоих человек

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Вилейке работники МЧС спасли двоих человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

20 июля в 22.54 спасателям поступило сообщение о том, что горит жилой дом на ул.Толстого в городе Вилейка.

"Когда к месту вызова прибыли спасатели, наблюдалось горение дома изнутри. По предварительной информации, в доме могли находиться люди, поэтому было принято решение организовать две группы спасения. Приступив к разведке и подав ствол на тушение, работники группы спасения в комнате, в которой произошло загорание, обнаружили и вынесли на свежий воздух хозяина дома. Вторая группа спасения во главе в комнате, расположенной ближе к выходу, нашла и вынесла на улицу женщину. Оба спасенных были переданы медикам", - рассказали в пресс-службе.

Женщина бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" доставлена в больницу. Пенсионер-хозяин не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели. Причина пожара устанавливается.-0-