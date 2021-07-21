Конституционная комиссия подведёт итоги работы 21 июля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июля будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению главного документа страны. Очередное заседание пройдет в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа проект Конституции планируется представить Президенту страны, а в начале 2022 года пройдет всенародный референдум.





Напомним, о необходимости обновления Основного закона страны заявил Александр Лукашенко после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, когда обстановка в стране обострилась. В результате в марте 2021 года в Беларуси была создана Конституционная комиссия, в рамках которой происходит подготовка проекта обновленной Конституции.