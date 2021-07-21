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Конституционная комиссия подведёт итоги работы 21 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 июля будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению главного документа страны. Очередное заседание пройдет в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, о необходимости обновления Основного закона страны заявил Александр Лукашенко после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, когда обстановка в стране обострилась. В результате в марте 2021 года в Беларуси была создана Конституционная комиссия, в рамках которой происходит подготовка проекта обновленной Конституции.
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Новости Беларуси. 21 июля будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению главного документа страны. Очередное...
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