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Зажинки – праздник первого колоска. Рассказываем, как его отмечали наши предки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для аграриев слово жатва – особенное, ведь от момента, когда зерно попадает в землю до спелого колоса проходят месяцы слаженной работы. И после важно собрать каждое зернышко в общую хлебную корзину. Поэтому к началу уборочной готовятся заранее и подходят к ней ответственно. В 2021 году погода способствовала созреванию хорошего урожая, в центральном регионе надеются получить плюс к уровню 2020 года. Почему сельское хозяйство – это не просто работа, а образ жизни, как с годами изменилось празднование Зажинок и какие площади предстоит убрать аграриям в этом сезоне? Об этом рассказали в программе «
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Это торжество – одно из древнейших у белорусов, ведь раньше вся жизнь крестьянина была связана с полем, а старт жатвы был важным показателем долгой работы. Зажинки обычно справляли в определенную дату. По некоторым источникам, это 29 июля. Считалось, что в этот день птицы замолкают, а лето перешагивает знойный возраст – значит, самое время собирать плоды трудов. Такой своеобразный день рождения отмечали со всей торжественностью. Надевали лучшие платья и рубахи, убирали дом, готовили застолье, и в назначенный день начинался обряд.
Юлия Ивашко, заведующая Несвижским районным центром народного творчества:
Говорят, что к любой работе нужно приступать с хорошим настроением, тогда и трудностей никаких не будет. А первый сноп ведь и вовсе имел сакральный смысл. Но интересно, что раньше считали иначе. Если нет настроения – его поднимет работа. Люди понимали: само жито с поля в колосья не соберется, поэтому на грусть просто нет времени. С такой философией и жили. Кстати, несмотря на то, что жнеи шли толокой, особое значение среди них имела одна. Именно она начинала песню, именно она срезала первый колос, и именно ее рука считалась счастливой. Такую жнею называли старшей. Она знала про поле больше всех.
Юлия Ивашко:
Выходзілі вельмі рана, яшчэ сонца не ўставала. Мы выходзілі ў поле, бабуля казала: трэба да 12 дажаць, бо потым будзе вельмі горача. Яна выходзіла з песнямі. Яна ў мяне спявачка. Выходзіла ў поле, абавязкова чытала малітву, прасіла бласлаўлення божага і пачынала зажынаць, а я, малая, дзе магла, збірала за ёй. І жыта мы з ёй зажыналі, і лён рвалі – усё было ў маёй бабулі, яна даволі працавітая. Ведаеце, ёсць, я веру ў тое. Бо, калі папросіш бласлаўлення боскага, з ім уся справа робіцца вельмі добра. Таму я веру ў тое, што ўсе абрады, традыцыі, якія існавалі і існуюць у Беларусі, зроблены з мэтай толькі дабра і шчасця для чалавека.
Договариваются с духами поля и сейчас. В Несвижском районе зажинают первый сноп по-прежнему торжественно. В роли хозяина земли теперь председатель райисполкома. Ему поручают переступить через прошлогодний сноп, чтобы войти в эпоху нового урожая. Ему вручают первые убранные жнеями колосья, чтобы сохранить их до осени, когда придет время отмечать Дожинки. Не обходится, конечно, без каравая, который символизирует богатство района, без песен, танцев и цветов механизаторам, которые все лето будут убирать с полей хлеб. И как десятилетия назад, первыми в колосья заходят жнеи.
Юлия Ивашко:
Но Зажинки – это только начало летних работ. Пока аграрии убирают ячмень. Дальше приступят к рапсу, а там и до зерновых недалеко.
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Новости Беларуси. Для аграриев слово жатва – особенное, ведь от момента, когда зерно попадает в землю до спелого колоса проходят месяцы слаженной работы. И после...
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