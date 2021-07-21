Зажинки – праздник первого колоска. Рассказываем, как его отмечали наши предки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для аграриев слово жатва – особенное, ведь от момента, когда зерно попадает в землю до спелого колоса проходят месяцы слаженной работы. И после важно собрать каждое зернышко в общую хлебную корзину. Поэтому к началу уборочной готовятся заранее и подходят к ней ответственно. В 2021 году погода способствовала созреванию хорошего урожая, в центральном регионе надеются получить плюс к уровню 2020 года. Почему сельское хозяйство – это не просто работа, а образ жизни, как с годами изменилось празднование Зажинок и какие площади предстоит убрать аграриям в этом сезоне? Об этом рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ.





Анастасия Кончиц, корреспондент:

Сейчас начало уборочной – это плановая дата в календаре. Состояние посевов мониторят, машины готовят к выходу в поля. А раньше старт жатвы был настоящим праздником со своими традициями и обрядами, торжественным и масштабным. Сейчас в хозяйствах района традиции зажинок тоже стараются соблюдать, ведь перед тяжелой работой немного праздника нужно каждому.





Это торжество – одно из древнейших у белорусов, ведь раньше вся жизнь крестьянина была связана с полем, а старт жатвы был важным показателем долгой работы. Зажинки обычно справляли в определенную дату. По некоторым источникам, это 29 июля. Считалось, что в этот день птицы замолкают, а лето перешагивает знойный возраст – значит, самое время собирать плоды трудов. Такой своеобразный день рождения отмечали со всей торжественностью. Надевали лучшие платья и рубахи, убирали дом, готовили застолье, и в назначенный день начинался обряд.





Юлия Ивашко, заведующая Несвижским районным центром народного творчества:

Гаспадыня брала сярпок у рукі і ішла ў поле, каб зажаць той самы першы снапок, які пачэсна ўносіўся ў хату, ставіўся ў самы чырвоны кут і зберагаўся там да прачыстай. Сонца стаяла ў зеніце, ім было вельмі цяжка, горача, і песня абавязкова дапамагала зажынаць тыя снапы. Песні гэтыя – спецыяльныя, зажыначныя, разлівістыя. І абавязкова адна жанчынка пачынала, а астатнія працягвалі – так лічылася, што лягчэй будзе працаваць. Зажынкі – гэта абрад, калі трэба было сабраць першы сноп. Лічылася, якім ён будзе, такім і будзе ўраджай і хлеб на стале. Таму трэба было дамовіцца і з надвор'ем, і з Богам, таму ўсе жанчыны, якія выходзілі ў поле, верылі ў тое, што тыя каласкі, якія яны першымі сажнуць з поля, абавязкова дадуць самы багаты ўраджай, і будзе вялікі хлеб на стале. Потым гэтае зерне малацілі, казалі, што яно вельмі цалебнае і для жывёл, і для людзей, і здабывалі хлеб. Калі ўжо ўсё было зроблена, снапочкі пастаўлены, усе вярталіся дадому, накрываўся багаты святочны стол, і гаспадар з усіма ўдзельнікамі зажыначнага абраду весяліліся, спявалі ды танцавалі, а таксама частаваліся ўсіма тымі стравамі, якія гатавала гаспадыня.





Говорят, что к любой работе нужно приступать с хорошим настроением, тогда и трудностей никаких не будет. А первый сноп ведь и вовсе имел сакральный смысл. Но интересно, что раньше считали иначе. Если нет настроения – его поднимет работа. Люди понимали: само жито с поля в колосья не соберется, поэтому на грусть просто нет времени. С такой философией и жили. Кстати, несмотря на то, что жнеи шли толокой, особое значение среди них имела одна. Именно она начинала песню, именно она срезала первый колос, и именно ее рука считалась счастливой. Такую жнею называли старшей. Она знала про поле больше всех.





Юлия Ивашко:

Старэйшая жанчына, якая ёсць у сям'і. Яна статная, шмат у сваім жыцці працавала, яе ручка добрая, і яна ішла самая першая ў поле з тым сярпом, якім калісьці і яе матуля зажынала, можа, і яе матуля. І вось, яна, старэйшая жанчына ў сям'і або ў вёсцы, шлі з іконай, хлебам, соллю, грамнічнай свечкай – такі абрад, талака ішла ў поле, і яны зажыналі той самы першы снапок. У кожным рэгіёне свае традыцыі. У нас па мястэчку, калісьці мая бабуля казала, я была маленькай дзяўчынкай. Яна зажынала і абавязкова несла хлеб, соль, укопвала гэта ўсё ў зямлю – тым самым паашрыць дамавіка, палявога, які жыў у тым жыце. Яна ў гэта верыла і таксама рэшткі ежы, якую мы бралі з сабой у поле, там пакідала і верыла, што ні навальніца, ні вецер не паваліць тое жыта, якое яшчэ трэба дажаць. Верылі ў нешта містычнае. Можа, сапраўды штосьці ёсць такое.





Выходзілі вельмі рана, яшчэ сонца не ўставала. Мы выходзілі ў поле, бабуля казала: трэба да 12 дажаць, бо потым будзе вельмі горача. Яна выходзіла з песнямі. Яна ў мяне спявачка. Выходзіла ў поле, абавязкова чытала малітву, прасіла бласлаўлення божага і пачынала зажынаць, а я, малая, дзе магла, збірала за ёй. І жыта мы з ёй зажыналі, і лён рвалі – усё было ў маёй бабулі, яна даволі працавітая. Ведаеце, ёсць, я веру ў тое. Бо, калі папросіш бласлаўлення боскага, з ім уся справа робіцца вельмі добра. Таму я веру ў тое, што ўсе абрады, традыцыі, якія існавалі і існуюць у Беларусі, зроблены з мэтай толькі дабра і шчасця для чалавека.





Договариваются с духами поля и сейчас. В Несвижском районе зажинают первый сноп по-прежнему торжественно. В роли хозяина земли теперь председатель райисполкома. Ему поручают переступить через прошлогодний сноп, чтобы войти в эпоху нового урожая. Ему вручают первые убранные жнеями колосья, чтобы сохранить их до осени, когда придет время отмечать Дожинки. Не обходится, конечно, без каравая, который символизирует богатство района, без песен, танцев и цветов механизаторам, которые все лето будут убирать с полей хлеб. И как десятилетия назад, первыми в колосья заходят жнеи.





Юлия Ивашко:

У нашым рэгіёне гэта ўжо традыцыя. Канешне, усё стала на сучасны лад. Запрашаюцца калектывы аматарскай творчасці, але абавязкова, у якім бы мястэчку Нясвіжскага краю мы ні былі, знаходзім старэйшую жанчыну, якая жыве ў гэтай вёсцы, і яна з іконаю ў руках абавязкова прыходзіла, прасіла дазволу ў гаспадара, каб зажаць гэтае поле. Тады гурт выходзіў у поле і зажынаў першы сноп, які зараз мы аддаем старшыні нашага Нясвіжскага раёну і верым у тое, што Нясвіжскі раён будзе лепшым і першым.





Но Зажинки – это только начало летних работ. Пока аграрии убирают ячмень. Дальше приступят к рапсу, а там и до зерновых недалеко.