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В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства
Источник материала: ОНТ
Эффективность ведения рыболовного хозяйства и его развития требует дополнительных мер. Они уже приняты: соответствующий указ подписал Президент.
Документ призван помочь освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства. Механизм позволит внедрять более прогрессивные формы управления. В частности, акции, находящиеся в собственности государства могут перейти в доверительное управление успешно развивающихся компаний.
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Эффективность ведения рыболовного хозяйства и его развития требует дополнительных мер. Они уже приняты: соответствующий указ подписал Президент. Документ...
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