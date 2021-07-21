В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства

Источник материала: ОНТ

Эффективность ведения рыболовного хозяйства и его развития требует дополнительных мер. Они уже приняты: соответствующий указ подписал Президент.

Документ призван помочь освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства. Механизм позволит внедрять более прогрессивные формы управления. В частности, акции, находящиеся в собственности государства могут перейти в доверительное управление успешно развивающихся компаний.

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