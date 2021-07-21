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Из-за нехватки угля в простое оказалась треть энергоблоков на украинских электростанциях

21.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за нехватки угля в простое оказалась треть энергоблоков на украинских электростанциях

Украинская энергосистема оказалась на грани очередного кризиса. На фоне рекордно теплой погоды местные электростанции начали отключаться из-за нехватки угля. В ежедневном простое – треть тепловых энергоблоков!

Некоторые из них не работают также из-за аварийного ремонта. В Киеве уже готовы импортировать электроэнергию в случае острого дефицита. Но есть проблема: в мае национальный регулятор запретил до октября импорт энергоресурсов из Беларуси и России. А это единственные страны, которые могут снабжать Украину, пока она не объединится с энергетической системой Европы в 2023 году. Правда, запрет предполагает возможность просить у Минска аварийные поставки электроэнергии – это уже спасало южных соседей при авариях на электростанциях.

К слову, Беларусь в этом году поставила Украине рекордное количество электричества – на 25 миллионов долларов! Но сейчас политические игры для киевских властей стали выше здравого смысла – и отопительный сезон в Украине может стартовать крайне неудачно.   

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Теги: Минск
 
 
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Украинская энергосистема оказалась на грани очередного кризиса. На фоне рекордно теплой погоды местные электростанции начали отключаться из-за нехватки угля. В...
 
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