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Гороскоп на 21 июля: занятость Близнецов ухудшит отношения с любимым человеком, Козероги окажутся в круговороте событий

21.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 21 июля: занятость Близнецов ухудшит отношения с любимым человеком, Козероги окажутся в круговороте событий

День обещает быть удачным для Овнов. Сегодня возрастет ваш творческий потенциал. Рассмотрите интересные деловые предложения. К тому же у вас есть шанс встретить близкого по духу человека.

Звезды советуют Тельцам исключить новые знакомства. Ваша доверчивость может помешать в достижении желаемого результата и создать препятствия на пути. Проявите терпимость к промахам окружающих.

Постоянная занятость Близнецов способна ухудшить отношения с любимым человеком. Подарок или ужин с семьей помогут вам исправить ситуацию в лучшую сторону.

Раки будут тщательно разбираться в намерениях партнера. Скорректируйте свое поведение. После такой переоценки перед вами откроются новые страницы отношений с любимым человеком.

Звезды советуют Львам посвятить день изучению чего-то нового или заняться творчеством. Исключите конфликты на работе, иначе окажетесь виноватыми.

Девы, старайтесь сохранять спокойствие в течение дня. Ваше невозмутимое и ироничное отношение к обстоятельствам поможет избежать лишних конфликтов.

Весы смогут добиться признания. Сегодня вы с удивительной легкостью справитесь со всеми делами. Используйте время для укрепления своих позиций в обществе.

Скорпионам придется разрываться между домом и работой: семейные дела и профессиональные вопросы не требуют отлагательств. Несмотря на загруженность, вы легко со всем справитесь.

У Стрельцов обычный день. Старайтесь не манипулировать близкими людьми – это может обернуться против вас. Последствия будут самыми неожиданными.

В круговороте событий окажутся Козероги. Вы заручитесь поддержкой партнеров и совершите выгодные сделки с новыми клиентами. 

Домашние хлопоты помогут Водолеям немного отвлечься от рабочих вопросов. Командировки и коммерческие поездки принесут прибыль. Однако не стоит тратить все и сразу.

Рыбам захочется стабильности. Настойчивость и уверенность в себе помогут вам реализовать планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице. В конце дня займитесь спортом – это поможет расслабиться.

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Теги: знакомства
 
 
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День обещает быть удачным для Овнов. Сегодня возрастет ваш творческий потенциал. Рассмотрите интересные деловые предложения. К тому же у вас есть шанс встретить...
 
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