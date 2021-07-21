В Витебске судят подполковника в отставке за связь с Тихановским





Андрей Новиков / Из архива Радыё Рацыя





сообщает лишенный аккредитации spring96.org, его обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" и в "незаконном пересечении государственной границы". Новиков полностью признает вину только на второй статье, передает Еврорадио. Каклишенный аккредитации spring96.org, его обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" и в "незаконном пересечении государственной границы". Новиков полностью признает вину только на второй статье,Еврорадио.





Сергея Тихановского (на видео). После Андрей Новиков собирал подписи за Светлану Тихановскую. Мужчину задержали 6 июня в Поставском районе и привезли в Новиков — уроженец Воропаева в Поставском районе, но долгое время жил в России, служил в милиции, воевал на Кавказе (подполковник в отставке), имеет гражданство РФ. Он вернулся на родину, создал семью. Однажды поучаствовал в стриме(на видео). После Андрей Новиков собирал подписи за. Мужчину задержали 6 июня в Поставском районе и привезли в Минск в СИЗО № 1. Он был признан политзаключённым. В начале декабря 2020 года его внезапно вывезли на российскую границу и отпустили с запретом возвращаться 10 лет. Но здесь осталась семья, и он, по сведениям следствия, неоднократно возвращался. В апреле этого года Новикова задержали. "Мне нужно было быть рядом с семьей", — сказал он в суде.





Следствие считает, что у Андрея Новикова был сговор с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Но последнего он не знал, а Тихановского однажды пригласил к себе на ужин. Видимо, этого оказалось достаточно для илюзорного "заговора".