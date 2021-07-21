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Побит рекорд скорости интернета

21.07.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Японии побили рекорд скорости проводного интернета, сообщает Лента.ру со ссылкой на Interesting Engineering.



Информация о новом рекорде была раскрыта в ходе международной конференции по оптоволоконной связи. В отчете говорится, что инженерам удалось разогнать скорость проводного интернета до 319 терабит в секунду. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, тогда специалистам удалось добиться скорости в 178 терабит в секунду.

Показатель более 300 терабит в секунду был поставлен на оптоволоконной сети общей протяженностью более трех тысяч километров. Японским инженерам пришлось использовать четыре стержня, представляющие собой стеклянные трубки, помещенные в волокно, передающее данные, вместо обычного стандартного стержня.

В отчете говорится, что новый рекорд был поставлен на существующей инфраструктуре. Иными словами, чтобы увеличить скорость интернета до наивысших показателей, необходимо провести небольшую модернизацию текущей инфраструктуры. «Интегрировать новый метод в существующую инфраструктуру будет намного проще, чем другие технологические преобразования социальных информационных систем», — заметили авторы доклада.

Предыдущий рекорд скорости был установлен британскими учеными в августе 2020 года. Ученым удалось поставить рекорд благодаря расширению пропускной способности оптоволоконной сети. По словам специалистов, в теории на скорости в 178 терабит в секунду можно было бы скачать всю библиотеку онлайн-кинотеатра Netflix менее чем за секунду.
 
 
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В Японии побили рекорд скорости проводного интернета, сообщает Лента.ру со ссылкой на Interesting Engineering.
 
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