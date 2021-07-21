Самбо, муай-тай и кикбоксинг получили признание Международного олимпийского комитета









сообщает Inside the Games. Об этомInside the Games.





пишет Прессбол. В трех из шести получивших олимпийский статус видов спорта — самбо, муай-тай и кикбоксинг — у белорусских спортсменов существуют давние медальные традиции,Прессбол.





Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.



























