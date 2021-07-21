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Александр Лукашенко подписал указ по развитию рыболовного хозяйства

21.07.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства предусмотрены указом, который пописал во вторник Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.




"Документ вносит изменения в указ №268 от 14 июля 2016 года "О создании и деятельности открытого акционерного общества "Агентство по управлению активами", - говорится в сообщении.

Лукашенко утвердил комплекс мер, пишет interfax.by, которые должны способствовать оздоровлению отрасли. В частности, документом предусмотрена реструктуризация обязательств рыбоводных организаций по кредитам, а также передача акций, находящихся в собственности государства, в доверительное управление успешно развивающихся компаний.


 "Данные меры позволят освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и будут способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства", - подытожили в пресс-службе.
 
 
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Дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства предусмотрены указом, который пописал во вторник Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
 
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