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Александр Лукашенко подписал указ по развитию рыболовного хозяйства
Источник материала: Партизан
Дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства предусмотрены указом, который пописал во вторник Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
"Документ вносит изменения в указ №268 от 14 июля 2016 года "О создании и деятельности открытого акционерного общества "Агентство по управлению активами", - говорится в сообщении.
Лукашенко утвердил комплекс мер,
"Данные меры позволят освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и будут способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства", - подытожили в пресс-службе.
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Дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства предусмотрены указом, который пописал во вторник Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
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