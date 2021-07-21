Александр Лукашенко подписал указ по развитию рыболовного хозяйства













"Документ вносит изменения в указ №268 от 14 июля 2016 года "О создании и деятельности открытого акционерного общества "Агентство по управлению активами", - говорится в сообщении.





пишет interfax.by, которые должны способствовать оздоровлению отрасли. В частности, документом предусмотрена реструктуризация обязательств рыбоводных организаций по кредитам, а также передача акций, находящихся в собственности государства, в доверительное управление успешно развивающихся компаний. Лукашенко утвердил комплекс мер,interfax.by, которые должны способствовать оздоровлению отрасли. В частности, документом предусмотрена реструктуризация обязательств рыбоводных организаций по кредитам, а также передача акций, находящихся в собственности государства, в доверительное управление успешно развивающихся компаний.









"Данные меры позволят освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и будут способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства", - подытожили в пресс-службе.



