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Zerkalo.io запустило приложение для Android. Теперь "новый TUT.by" можно читать без VPN

21.07.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 20 июля доступно приложение Zerkalo.io для пользователей Android.


Фото из архива Zerkalo.io

Скачать приложение можно в Play Market.

8 июля запустили Zerkalo.io, а уже через час его заблокировали в Беларуси по решению Мининформа. Что послужило основанием для ограничения доступа, непонятно. 

"Те, кто привык читать белорусские новости через VPN, изменений не заметили, но есть и те, кому пробиться через информационную блокаду сложно. Мы считаем, что доступ к достоверной информации должен быть у всех, поэтому сегодня мы запускаем приложение Zerkalo.

Пользователи Android уже могут скачать приложение в Play Market. В начале августа оно станет доступно и на iOS.

Zerkalo сделано на основе приложения TUT.BY, которое было передано удаленной редакции вместе с социальными сетями и мессенджерами. Поэтому все, у кого раньше был установлен TUT.BY, при обновлении до свежей версии, получат новое Zerkalo", - сообщает коллектив проекта.

Собственное приложение поможет без VPN следить за новостями Беларуси и мира.

"Приложение мы запускаем в день рождения нашей коллеги, журналиста раздела «Деньги и власть» на TUT.BY Елены Толкачевой. Его она отметит за решеткой. Лену задержали 18 мая после обыска у нее дома. Она обвиняется в соучастии в неуплате налогов и уже больше двух месяцев с еще 14 коллегами, проходящими по делу TUT.BY, находится под арестом", -- написали члены разгромленной команлы самого популярного белорусского СМИ, которые по-прежнему не сдаются. 
 
Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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С 20 июля доступно приложение Zerkalo.io для пользователей Android.
 
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