ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мацукевич: чтобы искренне любить Лукашенко после августа-2020, нужно быть слепым, а дипломаты здоровые люди

21.07.2021 09:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Бывший глава белорусской дипмиссии в Швейцарии Павел Мацукевич убежден, что в среде МИД есть не мало недовольных нынешним положением дел в Беларуси.

 

В ходе своего выступления на совещании 20 июля Александр Лукашенко предостерег дипломатов, что за условный шаг в сторону от генеральной линии будет лишать их ранга: с «предателями власти церемониться не будут»: «Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь».

Как отметил бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич (он одним из первых отечественных дипломатов осудил волну насилия со стороны силовиков), среди действующих дипломатов вполне могут быть те, кто на самом деле не является идейным сторонником Лукашенко.

«На мой взгляд, чтобы искренне поддерживать белорусскую власть и ее методы после момента истины в августе 2020 года, нужно быть как минимум либо слепым, либо глухим, — сказал он в разговоре с «Коммерсантом». — А дипломаты все-таки регулярно проходят медкомиссию, особенно перед выездом за рубеж, и так слепо влюбляться не могут».

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава белорусской дипмиссии в Швейцарии Павел Мацукевич убежден, что в среде МИД есть не мало недовольных нынешним положением дел в Беларуси.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 21 июля: занятость Близнецов ухудшит отношения с любимым человеком, Козероги окажутся в круговороте событий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by