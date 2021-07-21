Мацукевич: чтобы искренне любить Лукашенко после августа-2020, нужно быть слепым, а дипломаты здоровые люди

Бывший глава белорусской дипмиссии в Швейцарии Павел Мацукевич убежден, что в среде МИД есть не мало недовольных нынешним положением дел в Беларуси.

В ходе своего выступления на совещании 20 июля Александр Лукашенко предостерег дипломатов, что за условный шаг в сторону от генеральной линии будет лишать их ранга: с «предателями власти церемониться не будут»: «Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь».

Как отметил бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич (он одним из первых отечественных дипломатов осудил волну насилия со стороны силовиков), среди действующих дипломатов вполне могут быть те, кто на самом деле не является идейным сторонником Лукашенко.

«На мой взгляд, чтобы искренне поддерживать белорусскую власть и ее методы после момента истины в августе 2020 года, нужно быть как минимум либо слепым, либо глухим, — сказал он в разговоре с «Коммерсантом» . — А дипломаты все-таки регулярно проходят медкомиссию, особенно перед выездом за рубеж, и так слепо влюбляться не могут».

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