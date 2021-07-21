ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главными темами на госТВ стали «базар», «террор», встреча Лукашенко и Путина и конфликт с ЕС

21.07.2021 09:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Недельные новости развивались в фестивальном ритме: самую большую часть эфирного времени в итоговых недельных передачах СТВ, «Беларусь-1» и ОНТ занял «Славянский базар». На его фоне блекло смотрелись казалось бы центральная тема о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина и уже несколько заезженные рассказы о якобы осуществлявшемся оппозиционерами терроре, а также об миграционном конфликте с ЕС.

О встрече лидеров стран — блекло и неинтересно


Центральной темой недельных передач просто обязана была стать встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Но вот беда, по-видимому, госканалы получили тонкие методички по теме, поэтому сюжеты получились практически одинаковыми и свободными от конкретики.

Причиной второй проблемы стали сами ньюсмейкеры: по сути не было результатов переговоров. Поэтому все ведущие с искренним восторгом рассказывали о пятичасовых разговорах, которые должны были свидетельствовать о чем-то. Но не свидетельствовали.

В качестве итога этих довольно формальных и блеклых сюжетов можно процитировать ведущего «Контуров» на ОНТ Юрия Гроерова: «Минск и Москва будут держаться еще крепче. Ведь, по сути, держаться больше некого».

Главными темами на госТВ стали «базар», «террор», встреча Лукашенко и Путина и конфликт с ЕС

Фото: Скриншот с сайта ont.by


Террор оппозиции


Нарратив о радикализации оппозиции — любимый для государственной пропаганды уже почти год. Любое хотя бы маломальское доказательство немедленно становится центральной темой, его вытягивают в основу очередного фильма от ОНТ и обрабатывают со всех сторон. Но вот беда, на этой неделе новых заговоров раскрыто не было, новых сливов силовики не предоставили, а подробности последнего сюжета уже дали в двухсерийном фильме «20 Террор 21».

В такой ситуации пришлось показать старые кадры с новыми определениями («тротилловая демократия») и новыми еще более резкими выводами на основе старых кадров.

«Это обыкновенный нацизм, а эта улыбочка — улыбочка надзирательницы Освенцима», - заявил один из одиозных журналистов СТВ Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр», характеризуя одну из оппозиционерок.

«Мусорные санкции» и «придуманная проблема» о беженцах: тема ЕС


Обида на ЕС — это новая тема для государственной пропаганды после введения секторальных санкций. Недооценили, не доплатили, наказали ни за что.

Поэтому оставить вне внимания тему санкций не смогли, снова вытащили в эфир записанные ролики в рамках идеологической акции «белорусы против санкций», назвали сами санкции мусорными и, вот парадокс, возможностями для роста.

Отдельно стоит отметить, как меняется отношение к миграционному конфликту с Литвой (прежде всего) и Польшей и Латвией.

Увеличение потока мигрантов на гостелеканалах увидели только 10-11 июля (хотя соседи заявляли об этом значительно раньше) и впервые увязали его с тем, что официальный Минск теперь не будет спасать ЕС. Отмашку на то, чтобы взять на себя ответственность (частичную из серии «вы же сами виноваты») за ситуацию на белорусско-литовской границе с мигрантами дал сам Александр Лукашенко.

На этой неделе в сюжете о миграционном кризисе на ОНТ прозвучали и оправдания за обвинения в организации незаконной миграции, а также неприкрытая претензия на оплату услуг Беларуси по охране границ ЕС. О том, что это также и границы Беларуси, а также что такая риторика напоминает государственный рэкет, на телеканале, по-видимому, забыли.

«Для экономики Беларуси, во-первых, 2 млн евро (озвученный в сюжете возможный размер заработка Беларуси от незаконной миграции, — прим. ред.) — это копейки и никто бы ради такой суммы рисковать репутацией не стал. А что касается 10 млн (по данным телеканала, обещанная Литве сумма в связи с кризисом на границе — прим. ред.), что мешало как раньше выделять Беларуси, а не Литве эти 10 млн, за которые Минск гарантированно становился «восточным щитом» Европы от нелегалов. Но программы сотрудничества свёрнуты, сверху прилетели санкции», - рассказал сотрудник ОНТ Игорь Тур.

Главными темами на госТВ стали «базар», «террор», встреча Лукашенко и Путина и конфликт с ЕС

Фото: Скриншот с сайта ont.by

Он же отверг утверждения литовской стороны, что «беженцам кто-то показывал, где Литва» и подтвердил, что к нам в вузы поступили граждане Бангладеш и, оплатив один семестр, «половина растворилась в Европе».

В рамках этой же темы на ОНТ прозвучали и «громкие заявления политических карликов» (о Литве) и попытка создания нового термина «коллективный Брюссель» (вслед за «коллективным Западом»).

На телеканалах не стеснялись европейскими стихийными бедставиями («европейский потоп») обрамлять короткие упоминание о дожде в Гродно (который размыл, между прочим, новый мост) и отмене туда визита Лукашенко. «Ну какой же праздник, если с неба падают потоки воды», - сетовал ведущий ОНТ и сразу переходил о жертвах наводнения в Германии, Бельгии и других странах.

В ритмах фестиваля: «Славянский базар» во всех его проявлениях


Главной праздничной темой недельных передач стала любимая игрушка Александра Лукашенко — Славянский базар. Здесь ведущие не скупились на то, чтобы подчеркнуть: фестиваль удался, никто его не бойкотировал, сотрудники телеканалов собрали восторженных отзывов участников и гостей.

Но остаться в рамках исключительно позитива не удалось. Организаторы, по-видимому, тяжело перенесли отказы артистов выступать в Витебске, а также сами призывы к бойкоту фестиваля, что отразилось на риторике пропаганды.

На «Беларусь-1» ведущие «Главного эфира» спрашивали у корреспондента: «Был ли бойкот «Славянского базара»?» А корреспондент рассказывала: «На каждом концерте аншлаг. Гости готовы выступать бесплатно».

«Люди любят этот праздник, тем циничнее были попытки некоторых нас его лишить», - сказал ведущий «Контуров» на ОНТ Юрий Гроеров.

Дальше всех как всегда пошел одиозный ведущий СТВ Григорий Азарёнок. «Полоумная Европа, где несчастных людей избивают за отсутствие маски, только с тоской и завистью может смотреть на такую картинку. Артисты, песни, стихи, улыбки. Беларусь – остров счастья в мировом концлагере», - заявил Азаренок.

В рамках фестивальной темы он прошелся по певице и ведущей Ларисе Грибалевой. Каких-то публичных заявлений об отказе участвовать в «Славянском базаре» от нее не поступало, но сейчас, по-видимому, попасть в опалу можно и без этого.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Самбо, муай-тай и кикбоксинг получили признание Международного олимпийского комитета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by