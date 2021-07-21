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Главными темами на госТВ стали «базар», «террор», встреча Лукашенко и Путина и конфликт с ЕС
Источник материала: UDFНедельные новости развивались в фестивальном ритме: самую большую часть эфирного времени в итоговых недельных передачах СТВ, «Беларусь-1» и ОНТ занял «Славянский базар». На его фоне блекло смотрелись казалось бы центральная тема о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина и уже несколько заезженные рассказы о якобы осуществлявшемся оппозиционерами терроре, а также об миграционном конфликте с ЕС.
О встрече лидеров стран — блекло и неинтересно
Центральной темой недельных передач просто обязана была стать встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Но вот беда, по-видимому, госканалы получили тонкие методички по теме, поэтому сюжеты получились практически одинаковыми и свободными от конкретики.
Причиной второй проблемы стали сами ньюсмейкеры: по сути не было результатов переговоров. Поэтому все ведущие с искренним восторгом рассказывали о пятичасовых разговорах, которые должны были свидетельствовать о чем-то. Но не свидетельствовали.
В качестве итога этих довольно формальных и блеклых сюжетов можно процитировать ведущего «Контуров» на ОНТ Юрия Гроерова: «Минск и Москва будут держаться еще крепче. Ведь, по сути, держаться больше некого».
Фото: Скриншот с сайта ont.by
Террор оппозиции
Нарратив о радикализации оппозиции — любимый для государственной пропаганды уже почти год. Любое хотя бы маломальское доказательство немедленно становится центральной темой, его вытягивают в основу очередного фильма от ОНТ и обрабатывают со всех сторон. Но вот беда, на этой неделе новых заговоров раскрыто не было, новых сливов силовики не предоставили, а подробности последнего сюжета уже дали в двухсерийном фильме «20 Террор 21».
В такой ситуации пришлось показать старые кадры с новыми определениями («тротилловая демократия») и новыми еще более резкими выводами на основе старых кадров.
«Это обыкновенный нацизм, а эта улыбочка — улыбочка надзирательницы Освенцима», - заявил один из одиозных журналистов СТВ Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр», характеризуя одну из оппозиционерок.
«Мусорные санкции» и «придуманная проблема» о беженцах: тема ЕС
Обида на ЕС — это новая тема для государственной пропаганды после введения секторальных санкций. Недооценили, не доплатили, наказали ни за что.
Поэтому оставить вне внимания тему санкций не смогли, снова вытащили в эфир записанные ролики в рамках идеологической акции «белорусы против санкций», назвали сами санкции мусорными и, вот парадокс, возможностями для роста.
Отдельно стоит отметить, как меняется отношение к миграционному конфликту с Литвой (прежде всего) и Польшей и Латвией.
Увеличение потока мигрантов на гостелеканалах увидели только 10-11 июля (хотя соседи заявляли об этом значительно раньше) и впервые увязали его с тем, что официальный Минск теперь не будет спасать ЕС. Отмашку на то, чтобы взять на себя ответственность (частичную из серии «вы же сами виноваты») за ситуацию на белорусско-литовской границе с мигрантами дал сам Александр Лукашенко.
На этой неделе в сюжете о миграционном кризисе на ОНТ прозвучали и оправдания за обвинения в организации незаконной миграции, а также неприкрытая претензия на оплату услуг Беларуси по охране границ ЕС. О том, что это также и границы Беларуси, а также что такая риторика напоминает государственный рэкет, на телеканале, по-видимому, забыли.
«Для экономики Беларуси, во-первых, 2 млн евро (озвученный в сюжете возможный размер заработка Беларуси от незаконной миграции, — прим. ред.) — это копейки и никто бы ради такой суммы рисковать репутацией не стал. А что касается 10 млн (по данным телеканала, обещанная Литве сумма в связи с кризисом на границе — прим. ред.), что мешало как раньше выделять Беларуси, а не Литве эти 10 млн, за которые Минск гарантированно становился «восточным щитом» Европы от нелегалов. Но программы сотрудничества свёрнуты, сверху прилетели санкции», - рассказал сотрудник ОНТ Игорь Тур.
Фото: Скриншот с сайта ont.by
Он же отверг утверждения литовской стороны, что «беженцам кто-то показывал, где Литва» и подтвердил, что к нам в вузы поступили граждане Бангладеш и, оплатив один семестр, «половина растворилась в Европе».
В рамках этой же темы на ОНТ прозвучали и «громкие заявления политических карликов» (о Литве) и попытка создания нового термина «коллективный Брюссель» (вслед за «коллективным Западом»).
На телеканалах не стеснялись европейскими стихийными бедставиями («европейский потоп») обрамлять короткие упоминание о дожде в Гродно (который размыл, между прочим, новый мост) и отмене туда визита Лукашенко. «Ну какой же праздник, если с неба падают потоки воды», - сетовал ведущий ОНТ и сразу переходил о жертвах наводнения в Германии, Бельгии и других странах.
В ритмах фестиваля: «Славянский базар» во всех его проявлениях
Главной праздничной темой недельных передач стала любимая игрушка Александра Лукашенко — Славянский базар. Здесь ведущие не скупились на то, чтобы подчеркнуть: фестиваль удался, никто его не бойкотировал, сотрудники телеканалов собрали восторженных отзывов участников и гостей.
Но остаться в рамках исключительно позитива не удалось. Организаторы, по-видимому, тяжело перенесли отказы артистов выступать в Витебске, а также сами призывы к бойкоту фестиваля, что отразилось на риторике пропаганды.
На «Беларусь-1» ведущие «Главного эфира» спрашивали у корреспондента: «Был ли бойкот «Славянского базара»?» А корреспондент рассказывала: «На каждом концерте аншлаг. Гости готовы выступать бесплатно».
«Люди любят этот праздник, тем циничнее были попытки некоторых нас его лишить», - сказал ведущий «Контуров» на ОНТ Юрий Гроеров.
Дальше всех как всегда пошел одиозный ведущий СТВ Григорий Азарёнок. «Полоумная Европа, где несчастных людей избивают за отсутствие маски, только с тоской и завистью может смотреть на такую картинку. Артисты, песни, стихи, улыбки. Беларусь – остров счастья в мировом концлагере», - заявил Азаренок.
В рамках фестивальной темы он прошелся по певице и ведущей Ларисе Грибалевой. Каких-то публичных заявлений об отказе участвовать в «Славянском базаре» от нее не поступало, но сейчас, по-видимому, попасть в опалу можно и без этого.
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