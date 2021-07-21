Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости





Фото: Скриншот с сайта tvrain.ru





Фото: Скриншот с сайта tvrain.ru

О возможных последствиях задержаний и обысков

Лишение лицензии адвокатов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это не спонтанные мероприятия». Массовые задержания и обыски в Беларуси в подаче российских медиа Российские медиа ожидаемо информируют об усилении со стороны беларусских властей давления на правозащитные и общественные организации и предлагают варианты...

«Дождь» утверждает, что «это не спонтанные мероприятия».Ресурс отмечает, ссылаясь на заместителя председателя Беларусской ассоциации журналистов Олега Агеева, что «МВД проводило обыски по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок, а департамент финансовых расследований — по статье об уклонении от уплаты налогов». Он сообщает и дополнительные подробности:- в офисе БАЖ обыск проводился в то время, когда «никого из ее сотрудников там не было»;- сотрудники «спецслужб выломали дверь, а после обыска опечатали помещение»;- для ассоциации это уже второй обыск за последние полгода, и вся техника была изъята еще в феврале.«Дождь» информирует об обыске сотрудниками департамента финансовых расследований и в Центре экономических исследований BEROC. Подчеркивается, что «формальная причина обыска неизвестна», а старший научный сотрудник центра Лев Львовский отмечает, что организация не занимается «правозащитой и активизмом, а лишь анализирует экономическую ситуацию».Акцент «Дождь» делает и на уверениях оппозиции, что, по мнению беларусской власти, использование таких методов заставит «в стране всех замолчать». Напоминаются слова Лукашенко, который заявлял, что не даст «мерзопакостным 1,5 тыс. НКО устраивать в стране террор». При этом «белорусские правоохранительные органы причины массовых обысков в среду не комментировали». А ранее в июле замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек «сообщил о проведении в стране широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц», проводятся обыски и задержания, «все виновные по новому указу президента Белоруссии понесут ответственность».«Дождь» информирует свою аудиторию о том, что, по мнению «лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской», «режим необдуманно мстит тем, без кого его существование закончится еще быстрее».INTERFAX.RU очень подробно и достаточно неэмоционально в нескольких материалах описывает ситуацию с обысками и задержаниями в Беларуси. Перечисляются все задержанные и все НПО, в которых провели обыски. Ресурс предлагает своей аудитории некоторые яркие подробности:- «двери в офис БАЖ выломаны… там силовики»;- «в офисе Белорусский Хельсинкский комитет… ломают дверь».INTERFAX.RU, ссылаясь на данные «не зарегистрированного» в Беларуси правозащитного центра (ПЦ) «Весна», сообщает, что «было задержано или допрошено около 20 представителей неправительственных организаций… силовики провели более 50 обысков».Подчеркивается, что официальным комментарием силовых структур «Интерфакс-Запад» на данный момент не располагает, а в Комитете госконтроля корреспонденту сообщили, что «пока не комментируют» обыски у правозащитников и в офисах общественных организаций.ТАСС отмечает, что обыск проводится «в том числе у известного оппозиционера Анатолия Лебедько и белорусского экономиста Ярослава Романчука».Не забыли российские СМИ проинформировать и об анонсированных последствиях последних событий в Беларуси. Например INTERFAX.RU сообщает о предупреждении беларуских властей представителем ЕС «о последствиях из-за обысков в правозащитных и общественных организациях». Ресурс цитирует официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано, который написал в своём Twitter: «Наглое нарушение прав и свобод человека: это будет иметь последствия».ТАСС рассказывает своей аудитории о заявлении Госдепартамента США, который «осудил обыски, прошедшии в офисах неправительственных организаций в Белоруссии». ТАСС отметил, что глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс написал на своей странице в Twitter: «Мы присоединяемся к нашим партнерам в осуждении сегодняшних рейдов белорусских властей, направленных против по меньшей мере 19 гражданских, политических и образовательных НПО». Акцентируется внимание аудитории на заявлении Прайса, что в Беларуси «политический кризис», единственный способ выйти из которого — «прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных».Российские медиа отдельное внимание уделяют проблеме лишения отдельных беларусских адвокатов лицензии. «Дождь» рассказывает о показательном, по его мнению, случае — истории адвоката Антона Гашинского, который «был защитником россиянки Софьи Сапеги, журналиста Андрея Александрова, гражданина РФ Егора Дудникова, а также политтехнолога Виталия Шклярова и других». Сам Гашинский рассуждает о причинах лишения его адвокатского статуса. Он отмечает, что формальной причиной комиссия по вопросам адвокатской деятельности Республики Беларусь в минюсте называет нарушение в течении года «законодательства об адвокатской деятельности». По мнению адвоката, «информационное поле зачищается систематически», а причиной применения санкций он считает ведение «политических дел». Все дела беларусская оппозиция считает политическими.ТАСС отмечает, что «в целом с начала года Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) исключила из своих рядов пять человек». Среди них — адвокат Дмитрий Лаевский, защищавший интересы экс-главы Белгазпромбанка, бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико. Аудитории напоминают, что по беларусскому законодательству «исключение из БРКА влечет за собой лишение адвокатской лицензии».