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Дело о попытке провоза через границу 20 кг гашиша в топливном баке направлено в суд

21.07.2021 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина перевозил в топливном баке около 20 кг гашиша. Уголовное дело направлено в суд, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в суд Берестовицкого района уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере, а также их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Обвиняется в совершении преступления 35-летний мужчина - гражданин Российской Федерации, Румынии и Республики Молдова.

Выяснилось, что он приобрел за пределами Беларуси около 20 кг гашиша. В дальнейшем наркотики планировалось продавать в России.

Гашиш мужчина спрятал в топливном баке Fiat Ducato. Однако во время пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска "Берестовица" тайник с наркотиками обнаружили правоохранители.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Обвиняемый заключен под стражу.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Гашиш мужчина спрятал в топливном баке Fiat Ducato. Однако во время пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска "Берестовица" тайник с наркотиками...
 
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