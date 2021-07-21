Мужчина утонул в копани в Буда-Кошелевском районе

Источник материала: БелТА

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе мужчина утонул в водоеме-копани, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение об обнаружении утонувшего человека возле д. Старая Буда поступило вечером 20 июля. Им оказался неработающий мужчина 1994 года рождения. В 20.00 работники РОВД извлекли его из воды.

В тот же день удалось предотвратить трагедию на реке Сож в Гомеле. Около 15.45 работники ОСВОДа спасли тонувшего в реке по ул. Денисенко мужчину 1973 года рождения.

После осмотра медицинскими работниками спасенного госпитализировали.-0-