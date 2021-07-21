Завершено расследование убийства и покушения на него в Россонском районе

Источник материала: БелТА

21 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование убийства одной женщины и покушения на убийство второй, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько

Днем 9 марта 36-летний пьяный мужчина пришел в библиотеку-клуб в деревне Голубово, где увидел свою 49-летнюю сожительницу и сестру, которые распивали спиртное. Мужчина взял кочергу и принялся ею наносить удары женщинам. После с места происшествия скрылся.

Когда об этом узнал брат 49-летней женщины, он позвонил в скорую медицинскую помощь и в правоохранительные органы. Однако одну из потерпевших спасти так и не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем воздухе составило 1,5 промилле. В тот день утром они все вместе распивали спиртное.

Убить вторую женщину сельчанину не удалось: 46-летняя потерпевшая активно защищалась, уклонилась от нескольких ударов и потеряла сознание. Обвиняемый подумал, что она скончалась и перестал наносить удары. В последующем ей помогли медики.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью) УК. Он заключен под стражу. Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства и незаконную охоту. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-