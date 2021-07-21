







Роман Протасевич заявил о возвращении "в прежнюю интернет-жизнь", пишет Sputnik. Отпущенный под домашний арест основатель Telegram-канала NEXTA, признанный в Беларуси экстремистским,заявил о возвращении "в прежнюю интернет-жизнь",Sputnik.





В эфире телеканала "Беларусь-1" он рассказал, что пользуется мобильным телефоном и периодически заходит в социальные сети. Со слов Протасевича, ему также удалось пообщаться с некоторыми знакомыми в Литве.





"Несколько человек мне действительно написали, со Степаном (Путило – Sputnik) мы даже пообщались. С Антоном Мотолько немного поговорили. Пока у всех сдержанная реакция, потому что не каждый день случается. Не каждый раз, когда человеку под домашним арестом разрешают пользоваться соцсетями", – заявил экс-редактор Telegram-канала.





Протасевич отметил, что его приятели в переписке осторожны, как будто чувствуют подвох.





"На самом деле подвоха нет, я также волен пользоваться интернетом, социальными сетями, телефон всегда в кармане у меня, я в принципе возвращаюсь в прежнюю интернет-жизнь", – отметил Протасевич.





На вопрос журналистки, хочет ли он вернуться в Литву к своим соратникам, Роман Протасевич ответил отрицательно.





"В последние месяцы, когда я там был (в Литве – Sputnik), мне хотелось отойти от политических вопросов, от вопросов пропаганды Telegram-каналов", – заявил блогер.





По его мнению, "во многом революция уже проиграла и это нужно признавать открыто". Протасевич выразил желание остаться в Беларуси и отметил, что "пора уже остановиться, начинать строить фундамент дальнейшей жизни дома".





Про информационную войну против Беларуси





В разговоре с журналисткой "Беларусь-1" Роман Протасевич выразил убеждение, что в отношении Беларуси развязана информационная война со стороны стран Запада.





По его словам, в государствах Европы принято не верить тому, о чем говорят в республике, не верят и нынешним его заявлениям. Поэтому белорусской журналистике нужно развиваться активнее, решать "вопросы информационной безопасности в том числе".





"Информационная безопасность зависит от двух вещей – от государства и журналистов", – считает Протасевич.





Он убежден, что его практика может пригодиться в Беларуси, так как "есть видение и уникальный опыт".





Со слов Романа, работа многих Telegram-каналов, работающих в странах Европы на Беларусь, построена на негативе.





"Мы стали жить настолько в этом негативе, что у моих знакомых многих, бывших коллег по цеху началась депрессия", - говорит Протасевич.





Он добавил, что в реальности многие вещи и события в Беларуси, о которых он писал в каналах, оказались другими.





За что задержали Протасевича?





Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой были задержаны в Минске 23 мая. Они находились на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании. В Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел.

Девушку обвиняют в разжигании социальной вражды и розни и участии в массовых беспорядках после президентских выборов. В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РБ. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы. Ранее он полностью признал вину по некоторым пунктам обвинения.





Под арестом в СИЗО Сапега и Протасевич находились один месяц, после этого их перевели под домашний арест.







