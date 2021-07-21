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Анна Сола вышла замуж

21.07.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25-летняя биатлонистка, бронзовая призерка ЧМ-2021 в спринте Анна Сола вышла замуж за беларусского велогонщика Станислава Божкова.



Напомним, Сола – единственная со сборной в ее виде спорта, кто не подписал провластный лист спортсменов.

Божков гоняется за велоклуб «Минск», в составе которого проводит уже седьмой сезон.
 
Теги: Минск
 
 
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25-летняя биатлонистка, бронзовая призерка ЧМ-2021 в спринте Анна Сола вышла замуж за беларусского велогонщика Станислава Божкова.
 
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