К чему приведет повышение ставки рефинансирования?

НБРБ сообщил, что 21 июля ставка рефинансирования вырастет до 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — до 10,25%, по депозиту овернайт — до 8,25%.





Это значит, что весь диапазон процентных ставок Нацбанка повышается на 75 базисных пунктов.



Каковы последствия данного решения регулятора?





Во-первых, сами работники Нацбанка в публикациях в «Банкаўскім весніку» уже не один год отмечают слабую силу влияния процентного канала политики НБРБ на экономику.





пишут banki24.by, кто влияет на ставки по нерыночным кредитам больше — правительство, Нацбанк или агропромышленное лобби. Это происходит в том числе из-за распространения директивного (нерыночного) кредитования. Трудно сказать,banki24.by, кто влияет на ставки по нерыночным кредитам больше — правительство, Нацбанк или агропромышленное лобби.





Также поле маневра Нацбанка ограничено мощной сильной долларизацией денежной массы. По состоянию на июнь 2021 года доля рублевой компоненты достигла лишь 43,4%. Это значит, что на 56,6% денежной массы влияет политика зарубежных центробанков — Банка России, ФРС США, ЕЦБ и т. д.





Во-вторых, номинальные ставки сами по себе почти никогда ни о чем не говорят. Они имеют смысл в соотнесении с инфляцией. По прогнозу Нацбанка, к концу 2021 года инфляция составит около 9%, а к концу 2022 года — порядка 6%. То есть ни в этом, ни в следующем году не произойдет возврата к среднесрочной цели — 5%-й инфляции.





Расчеты НБРБ неплохо совпадают с оценками Евразийского банка развития. По базовому сценарию ЕАБР, инфляция в РБ в декабре 2021-го составит 8,7%, а в декабре 2022-го — 6,1%. При этом Беларусь останется лидером по росту цен и аутсайдером по росту ВВП во всем Евразийском союзе.





По мнению аналитиков ЕАБР, в Беларуси вероятно существенное наращивание нерыночного кредитования для стимулирования роста ВВП. По оценкам экономистов банка, «реализация такого сценария приведет к ускорению инфляции и девальвации белорусского рубля».





Что такое 9,25% при инфляции 9%? Это реальная ставка с поправкой на инфляцию в размере 0,2%. Раньше банки получали рубли от Нацбанка через кредиты овернайт. После повышения реальная ставка по таким кредитам достигнет всего 1,1% годовых.





Не бросятся ли коммерческие банки за супердешевыми рублями в закрома Нацбанка? Нет, они не имеют такой возможности с конца августа 2020 года, когда были ограничены постоянно доступные операции выдачи ликвидности.





В марте 2021 года ограничения были продлены на неопределенный срок. В июльском сообщении ничего не сказано об отмене этих ограничений. Следовательно, дешевые ресурсы все так же будут недоступны в большинстве случаев.





Куда полезнее следить за состоянием ограничений по постоянно доступным инструментам. Если они будут отменены, в зависимости от иных условий это может означать два варианта: либо возврат к архаичной политике нулевых и первой половины десятых, либо нормализация состояния экономики с точки зрения монетарных властей.





Ставка рефинансирования в последнее время мутировала больше в учетный инструмент по части кредитов (в основном нерыночных), нежели в реальный способ влиять на экономическую динамику и поведение экономических агентов.















