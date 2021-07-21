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К чему приведет повышение ставки рефинансирования?

21.07.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацбанк объявил о повышении ставки рефинансирования и ставок по операциям с ликвидностью. Разбираемся, какое значение имеет данное решение.

 НБРБ сообщил, что 21 июля ставка рефинансирования вырастет до 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — до 10,25%, по депозиту овернайт — до 8,25%. 

Это значит, что весь диапазон процентных ставок Нацбанка повышается на 75 базисных пунктов. 


Каковы последствия данного решения регулятора?


Во-первых, сами работники Нацбанка в публикациях в «Банкаўскім весніку» уже не один год отмечают слабую силу влияния процентного канала политики НБРБ на экономику. 

Это происходит в том числе из-за распространения директивного (нерыночного) кредитования. Трудно сказать, пишут banki24.by, кто влияет на ставки по нерыночным кредитам больше — правительство, Нацбанк или агропромышленное лобби.

Также поле маневра Нацбанка ограничено мощной сильной долларизацией денежной массы. По состоянию на июнь 2021 года доля рублевой компоненты достигла лишь 43,4%. Это значит, что на 56,6% денежной массы влияет политика зарубежных центробанков — Банка России, ФРС США, ЕЦБ и т. д.

Во-вторых, номинальные ставки сами по себе почти никогда ни о чем не говорят. Они имеют смысл в соотнесении с инфляцией. По прогнозу Нацбанка, к концу 2021 года инфляция составит около 9%, а к концу 2022 года — порядка 6%. То есть ни в этом, ни в следующем году не произойдет возврата к среднесрочной цели — 5%-й инфляции. 

Расчеты НБРБ неплохо совпадают с оценками Евразийского банка развития. По базовому сценарию ЕАБР, инфляция в РБ в декабре 2021-го составит 8,7%, а в декабре 2022-го — 6,1%. При этом Беларусь останется лидером по росту цен и аутсайдером по росту ВВП во всем Евразийском союзе. 

По мнению аналитиков ЕАБР, в Беларуси вероятно существенное наращивание нерыночного кредитования для стимулирования роста ВВП. По оценкам экономистов банка, «реализация такого сценария приведет к ускорению инфляции и девальвации белорусского рубля». 

Что такое 9,25% при инфляции 9%? Это реальная ставка с поправкой на инфляцию в размере 0,2%. Раньше банки получали рубли от Нацбанка через кредиты овернайт. После повышения реальная ставка по таким кредитам достигнет всего 1,1% годовых. 

Не бросятся ли коммерческие банки за супердешевыми рублями в закрома Нацбанка? Нет, они не имеют такой возможности с конца августа 2020 года, когда были ограничены постоянно доступные операции выдачи ликвидности. 

В марте 2021 года ограничения были продлены на неопределенный срок. В июльском сообщении ничего не сказано об отмене этих ограничений. Следовательно, дешевые ресурсы все так же будут недоступны в большинстве случаев.

Куда полезнее следить за состоянием ограничений по постоянно доступным инструментам. Если они будут отменены, в зависимости от иных условий это может означать два варианта: либо возврат к архаичной политике нулевых и первой половины десятых, либо нормализация состояния экономики с точки зрения монетарных властей.

 Ставка рефинансирования в последнее время мутировала больше в учетный инструмент по части кредитов (в основном нерыночных), нежели в реальный способ влиять на экономическую динамику и поведение экономических агентов. 
 
 
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Нацбанк объявил о повышении ставки рефинансирования и ставок по операциям с ликвидностью. Разбираемся, какое значение имеет данное решение.
 
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