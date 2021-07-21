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Новый глава МВД Украины о деле Шеремета: истину установит суд

21.07.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что оценивать качество работы и профессионализм следователей, расследующих дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, можно будет только после оглашения приговора суда. Сегодня пятая годовщина убийства журналиста.

Новый глава МВД Украины о деле Шеремета: истину установит суд
Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - заявил он.

Министр отметил, что его позиция по делу Шеремета "искренняя и открытая" и напомнил, что уже озвучивал ее с трибуны Верховной рады.

"Поэтому родные, близкие, украинское общество - все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле", - подытожил он.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года от взрыва устройства, подложенного под автомобиль, в центре Киева.

 
 
 
 
 
 
 
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что оценивать качество работы и профессионализм следователей, расследующих дело об убийстве журналиста...
 
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