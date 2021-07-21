Новый глава МВД Украины о деле Шеремета: истину установит суд

сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. Об этомРБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.





"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - заявил он.





Министр отметил, что его позиция по делу Шеремета "искренняя и открытая" и напомнил, что уже озвучивал ее с трибуны Верховной рады.





"Поэтому родные, близкие, украинское общество - все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле", - подытожил он.





Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года от взрыва устройства, подложенного под автомобиль, в центре Киева.











