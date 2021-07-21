﻿ Нацбанк возвращается к нормальной монетарной политике?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк возвращается к нормальной монетарной политике?

21.07.2021 10:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

С 21 июля ставка рефинансирования в Беларуси повышается с 8,5% до 9,25% годовых. Соответствующее решение было принято правлением Национального банка 15 июля.

Нацбанк возвращается к нормальной монетарной политике?

Регулятор объяснил повышение роста ставки ускорением инфляции. Напомним, согласно данным Национального статистического комитета, в июне рост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9%.

В числе основных причин ускорения инфляции регулятор назвал рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике.

Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания населения, отмечают в Нацбанке.

«В то же время укрепление белорусского рубля во втором квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны», — отмечается в сообщении Нацбанка.

По оценкам регулятора, глобальный инфляционный фон сохранится повышенным в ближайшей перспективе, однако инфляция в странах — торговых партнерах Беларуси станет постепенно замедляться.

«Во многом этому будет способствовать восстановление баланса спроса и предложения товаров на мировых рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров за счет нового урожая сельскохозяйственных культур», — считают эксперты Нацбанка.

Однако регулятор делает поправку на «значительную неопределенность» перспектив восстановления мировой экономики, что «может препятствовать замедлению инфляционных процессов».

Совокупность этих факторов и привела к необходимости повышения ставки рефинансирования. В Нацбанке рассчитывают, что это решение снизит проинфляционные риски и позволит удержать уровень роста цен вблизи 9% к концу текущего года.

 

Рублевая ликвидность все еще зажата

Нацбанк возвращается к нормальной монетарной политике?Решение Нацбанка повысить ставку рефинансирования старший научный сотрудник экономического центра BEROC Лев Львовский считает хорошим знаком.

«Оно говорит о том, что Нацбанк, возможно, планирует вернуться к тому режиму регулирования, при котором ставка рефинансирования выполняет свою основную функцию», — подчеркнул аналитик в комментарии для Naviny.by.

Ставка рефинансирования, напомним, является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

Однако, отметил Львовский, решение Нацбанка пока можно расценивать как декларацию о намерениях, поскольку «рублевая ликвидность пока зажата, и банки не могут брать под эту ставку кредиты».

«В последние полгода Национальный банк Беларуси отстранился от классической монетарной политики, когда контроль над денежной ликвидностью осуществляется путем манипулирования процентной ставкой рефинансирования, и перешел к так называемым неортодоксальным монетарным инструментам, таким, как закручивание валютной ликвидности», — пояснил эксперт.

По его мнению, такая политика проводилась, во-первых, для того чтобы дать возможность государственным предприятиям, которые ранее брали кредиты под низкую процентную ставку, расплатиться с банками. Во-вторых, во избежание панических настроений среди населения, чтобы граждане «не набирали рублевые кредиты и не меняли их на доллары, тем самым увеличивая давление на курс».

«С точки зрения классической монетарной политики у нас царил хаос. Ставка рефинансирования была просто цифрой, от которой отмерялся размер процентной ставки по кредитам в белорусских рублях, потому что они к ней привязаны», — заметил аналитик.

Отметим, что предыдущий раз Нацбанк повышал ставку рефинансирования 21 апреля — с 7,75% до 8,5% годовых. Это было первое за шесть лет повышение — до того размер ставки рефинансирования лишь понижали.

В сентябре прошлого года, когда курс белорусского рубля обвалился и появилась угроза девальвации, многие ожидали, что Нацбанк повысит ставку рефинансирования, однако этого не произошло. Вместо этого регулятор объявил, что «принял пакет антиинфляционных мер», на деле же, говорит Львовский, «на рынке началось искусственное снижение предложения белорусских рублей».

Поэтому решение Нацбанка эксперт воспринял с надеждой, что «регулятор намерен вернуться к нормальной, общепринятой монетарной политике, где ставка рефинансирования будет выполнять свою главную функцию — манипулировать ликвидностью на рынке».

 

Дотянет ли ставка рефинансирования до уровня инфляции?

Лев Львовский отметил, что ранее ставка рефинансирования обычно повышалась на 25 базисных пунктов, сейчас — на 75. «Очевидно, регулятор пытается таким образом наверстать пропущенные повышения ключевой ставки», — предположил эксперт.

По его словам, «само повышение ставки рефинансирования — это, безусловно, правильное решение, но оно все равно недостаточное».

Так, Евразийский банк развития прогнозирует годовую инфляцию в Беларуси на уровне 10% и повышение ставки рефинансирования до этого значения.

Будет ли Нацбанк повышать ставку рефинансирования вслед за инфляцией, экспертам пока непонятно.

«Ранее у Нацбанка была хорошая, но ныне оставленная практика объяснять свои действия экспертному сообществу и экономическим агентам. Сейчас регулярного общения нет, поэтому сложно анализировать, что конкретно кроется за теми или иными решениями Нацбанка», — резюмировал Львовский.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка рефинансирования опять пошла вверх. О чем это говорит.
 
Новости дня
Новости разные
 
На минском пляже пьяные братья мешали отдыхающим и при задержании оказали сопротивление патрульным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by