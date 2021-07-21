Нацбанк возвращается к нормальной монетарной политике?

С 21 июля ставка рефинансирования в Беларуси повышается с 8,5% до 9,25% годовых. Соответствующее решение было принято правлением Национального банка 15 июля.





Регулятор объяснил повышение роста ставки ускорением инфляции. Напомним, согласно данным Национального статистического комитета, в июне рост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9%.

В числе основных причин ускорения инфляции регулятор назвал рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике.

Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания населения, отмечают в Нацбанке.

«В то же время укрепление белорусского рубля во втором квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны», — отмечается в сообщении Нацбанка.

По оценкам регулятора, глобальный инфляционный фон сохранится повышенным в ближайшей перспективе, однако инфляция в странах — торговых партнерах Беларуси станет постепенно замедляться.

«Во многом этому будет способствовать восстановление баланса спроса и предложения товаров на мировых рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров за счет нового урожая сельскохозяйственных культур», — считают эксперты Нацбанка.

Однако регулятор делает поправку на «значительную неопределенность» перспектив восстановления мировой экономики, что «может препятствовать замедлению инфляционных процессов».

Совокупность этих факторов и привела к необходимости повышения ставки рефинансирования. В Нацбанке рассчитывают, что это решение снизит проинфляционные риски и позволит удержать уровень роста цен вблизи 9% к концу текущего года.

Рублевая ликвидность все еще зажата

Решение Нацбанка повысить ставку рефинансирования старший научный сотрудник экономического центра BEROC Лев Львовский считает хорошим знаком.

«Оно говорит о том, что Нацбанк, возможно, планирует вернуться к тому режиму регулирования, при котором ставка рефинансирования выполняет свою основную функцию», — подчеркнул аналитик в комментарии для Naviny.by.

Ставка рефинансирования, напомним, является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

Однако, отметил Львовский, решение Нацбанка пока можно расценивать как декларацию о намерениях, поскольку «рублевая ликвидность пока зажата, и банки не могут брать под эту ставку кредиты».

«В последние полгода Национальный банк Беларуси отстранился от классической монетарной политики, когда контроль над денежной ликвидностью осуществляется путем манипулирования процентной ставкой рефинансирования, и перешел к так называемым неортодоксальным монетарным инструментам, таким, как закручивание валютной ликвидности», — пояснил эксперт.

По его мнению, такая политика проводилась, во-первых, для того чтобы дать возможность государственным предприятиям, которые ранее брали кредиты под низкую процентную ставку, расплатиться с банками. Во-вторых, во избежание панических настроений среди населения, чтобы граждане «не набирали рублевые кредиты и не меняли их на доллары, тем самым увеличивая давление на курс».

«С точки зрения классической монетарной политики у нас царил хаос. Ставка рефинансирования была просто цифрой, от которой отмерялся размер процентной ставки по кредитам в белорусских рублях, потому что они к ней привязаны», — заметил аналитик.

Отметим, что предыдущий раз Нацбанк повышал ставку рефинансирования 21 апреля — с 7,75% до 8,5% годовых. Это было первое за шесть лет повышение — до того размер ставки рефинансирования лишь понижали.

В сентябре прошлого года, когда курс белорусского рубля обвалился и появилась угроза девальвации, многие ожидали, что Нацбанк повысит ставку рефинансирования, однако этого не произошло. Вместо этого регулятор объявил , что «принял пакет антиинфляционных мер», на деле же, говорит Львовский, «на рынке началось искусственное снижение предложения белорусских рублей».

Поэтому решение Нацбанка эксперт воспринял с надеждой, что «регулятор намерен вернуться к нормальной, общепринятой монетарной политике, где ставка рефинансирования будет выполнять свою главную функцию — манипулировать ликвидностью на рынке».

Дотянет ли ставка рефинансирования до уровня инфляции?

Лев Львовский отметил, что ранее ставка рефинансирования обычно повышалась на 25 базисных пунктов, сейчас — на 75. «Очевидно, регулятор пытается таким образом наверстать пропущенные повышения ключевой ставки», — предположил эксперт.

По его словам, «само повышение ставки рефинансирования — это, безусловно, правильное решение, но оно все равно недостаточное».

Так, Евразийский банк развития прогнозирует годовую инфляцию в Беларуси на уровне 10% и повышение ставки рефинансирования до этого значения.

Будет ли Нацбанк повышать ставку рефинансирования вслед за инфляцией, экспертам пока непонятно.

«Ранее у Нацбанка была хорошая, но ныне оставленная практика объяснять свои действия экспертному сообществу и экономическим агентам. Сейчас регулярного общения нет, поэтому сложно анализировать, что конкретно кроется за теми или иными решениями Нацбанка», — резюмировал Львовский.