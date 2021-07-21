|
Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В МВД рассказали об усилении мер по обеспечению безопасности в местах отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за жаркой погоды отдыхающих у водоемов стало в разы больше. С сожалением приходится констатировать, что для многих выход на природу неразрывно связан с употреблением алкоголя. За минувшую неделю сотрудники милиции выявили почти 900 подобных нарушений.
Напомним, что зоны отдыха, леса, берега рек, озер и пляжи являются общественными местами и употребление спиртного там запрещено. За это предусмотрен штраф в размере до 8 базовых величин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В МВД рассказали об усилении мер по обеспечению безопасности в местах отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за жаркой погоды...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)