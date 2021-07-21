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Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха

21.07.2021 10:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В МВД рассказали об усилении мер по обеспечению безопасности в местах отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха

Из-за жаркой погоды отдыхающих у водоемов стало в разы больше. С сожалением приходится констатировать, что для многих выход на природу неразрывно связан с употреблением алкоголя. За минувшую неделю сотрудники милиции выявили почти 900 подобных нарушений.

Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха

Напомним, что зоны отдыха, леса, берега рек, озер и пляжи являются общественными местами и употребление спиртного там запрещено. За это предусмотрен штраф в размере до 8 базовых величин.

 
 
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Новости Беларуси. В МВД рассказали об усилении мер по обеспечению безопасности в местах отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за жаркой погоды...
 
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