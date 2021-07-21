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Макей: Из Беларуси хотят сделать вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте

21.07.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Макей: Из Беларуси хотят сделать вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте
Владимир Макей. Фото: МИД Беларуси
Что Владимир Макей рассказал после совещания у Лукашенко. Его риторика оказалась менее воинствующей и более примирительной, нежели слова, звучавшие от правителя.

Сюжет был показан по СТВ.

— То, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания, — приводит слова Владимира Макея Zerkalo.io. — Идет игра без правил и нам в этой ситуации, скажем, пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки. Всегда основополагающим был принцип дипломатического разрешения любых споров. Мирного разрешения любых споров. Не санкционным путем, не военным тем более. И мы говорили об этом всегда.

И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая война, да и политическая, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность для диалога. И мы не собираемся сжигать за собой мосты.


Глава МИД также заявил, что «из Беларуси хотят сделать вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте».

— И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого, — подчеркнул глава белорусского МИД.


Владимир Макей также отметил, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо свои загранучреждения в той или ной стране ЕС, а посмотрит, как будет развиваться ситуация дальше.

— Мы держим руку на пульсе и, конечно же, будем смотреть. Если мы будем видеть, что у нас нет четкой конкретной перспективы в плане торгово-экономического взаимодействия с той или иной страной, то мы будем вносить соответствующие предложения в правительство и президенту, — пояснил он.

ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад.


Напомним, во вторник Александр Лукашенко провел совещание по приоритетам внешней политики. Он заявил, что последние события показали, что всю систему пришло время серьезно встряхнуть, а у дипломатов не получится отсидеться «в тиши уютных кабинетов» и призвал их активнее защищать интересы государства.
 
 
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Макей также отметил, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать свои загранучреждения.
 
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