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Макей: Из Беларуси хотят сделать вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте
Источник материала: UDF
Владимир Макей. Фото: МИД Беларуси
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— То, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания, — приводит слова Владимира Макея
И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая война, да и политическая, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность для диалога. И мы не собираемся сжигать за собой мосты.
Глава МИД также заявил, что «из Беларуси хотят сделать вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте».
— И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого, — подчеркнул глава белорусского МИД.
Владимир Макей также отметил, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо свои загранучреждения в той или ной стране ЕС, а посмотрит, как будет развиваться ситуация дальше.
— Мы держим руку на пульсе и, конечно же, будем смотреть. Если мы будем видеть, что у нас нет четкой конкретной перспективы в плане торгово-экономического взаимодействия с той или иной страной, то мы будем вносить соответствующие предложения в правительство и президенту, — пояснил он.
ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад.
Напомним, во вторник Александр Лукашенко провел совещание по приоритетам внешней политики. Он заявил, что последние события показали, что всю систему пришло время серьезно встряхнуть, а у дипломатов не получится отсидеться «в тиши уютных кабинетов» и призвал их активнее защищать интересы государства.
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Макей также отметил, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать свои загранучреждения.
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