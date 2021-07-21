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Коллаж: РБК-Украина

Народные традиции 21 июля

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы этого дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21 июля не начинайте новых дел и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Прокопий, Даниил, Виктор, Николай, Федор, Александр.

В народе праздник получил название Казанская летняя, Прокопий, Прокоп, а еще - Прокопий Жнец или Зажинки, так как дата была приурочена к началу жатвы ржи.Также в старину в этот день наши предки соблюдали особые традиции и обряды, придерживались важных правил, исполнение которых сулило достаток и благополучие, а нарушение, как считалось, даже могло стоить жизни.Как гласят церковные предания, Прокопий с юных лет вел добродетельную христианскую жизнь, и обладал даром изгонять злых духов возложением рук. Святой был схвачен по приказу наместника Палестины Флавиана - от него требовали поклониться языческим идолам. После отказа, Прокопий в 303 году в Кесарии Палестинской был обезглавлен. День памяти святого отмечается 21 июля (по новому стилю).Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Прокопий, Даниил, Виктор, Николай, Федор, Александр.В эту дату по давнему украинскому народному обычаю совершали ритуал зажинания первого снопа. Как правило, на Зажинки (Жатва, Прокоп) это делала хранительница рода - мать (или старшая дочь) под пение зажинковой песни.Первый сноп пашни относили в дом и ставили под образами, и там он находился до окончания молотьбы.Также в старину делали еще и закрутку, чтобы рука злодея и колдунов не могла испортить хлеба. Закрутка делалась так: когда созревали хлеба, женщины шли с песнями в поле, и одна из них брала колосья и завивала их узлом.Еще один интересный обычай касался поиска в полях комахи (червя) - верили, что если наткнуться на его клубок, который катается по земле, то можно целый год жить в благополучии и не испытывать ни в чем недостатка.Существовал такой способ избавления от недугов на Прокопия, как взять колосок и заткнуть его за пояс - верили, что тогда до конца лета спина болеть не будет.Запрещалось в эту дату ходить купаться в открытых водоемах - суеверные верили, что там можно наткнуться на водяного, который утащит на дно, и домой уже не вернешься.Также считалось, что для новых начинаний эта дата не сулит ничего хорошего, поэтому начало важных дел переносили на другой день, иначе все усилия пойдут прахом, и ничего путного не выйдет.Отправляться в дорогу на Прокопия тоже считалось дурной приметой, и путешественники, по возможности, пережидали эту дату в домах или постоялых дворах, а уж потом трогались.Если на Прокопия в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.Какая погода в эту дату - такая будет и на Ильин день (2 августа).Если новолуние припало на эту дату, то по погоде можно определить, каким будет август.Если сегодня пчелы злее стали, то это сулило скорое начало жары или засухи.