|
21 июля не начинайте новых дел и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
В народе праздник получил название Казанская летняя, Прокопий, Прокоп, а еще - Прокопий Жнец или Зажинки, так как дата была приурочена к началу жатвы ржи.
Также в старину в этот день наши предки соблюдали особые традиции и обряды, придерживались важных правил, исполнение которых сулило достаток и благополучие, а нарушение, как считалось, даже могло стоить жизни.
Как гласят церковные предания, Прокопий с юных лет вел добродетельную христианскую жизнь, и обладал даром изгонять злых духов возложением рук. Святой был схвачен по приказу наместника Палестины Флавиана - от него требовали поклониться языческим идолам. После отказа, Прокопий в 303 году в Кесарии Палестинской был обезглавлен. День памяти святого отмечается 21 июля (по новому стилю).
Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Прокопий, Даниил, Виктор, Николай, Федор, Александр.
Народные традиции 21 июля
В эту дату по давнему украинскому народному обычаю совершали ритуал зажинания первого снопа. Как правило, на Зажинки (Жатва, Прокоп) это делала хранительница рода - мать (или старшая дочь) под пение зажинковой песни.
Первый сноп пашни относили в дом и ставили под образами, и там он находился до окончания молотьбы.
Также в старину делали еще и закрутку, чтобы рука злодея и колдунов не могла испортить хлеба. Закрутка делалась так: когда созревали хлеба, женщины шли с песнями в поле, и одна из них брала колосья и завивала их узлом.
Еще один интересный обычай касался поиска в полях комахи (червя) - верили, что если наткнуться на его клубок, который катается по земле, то можно целый год жить в благополучии и не испытывать ни в чем недостатка.
Существовал такой способ избавления от недугов на Прокопия, как взять колосок и заткнуть его за пояс - верили, что тогда до конца лета спина болеть не будет.
Что нельзя делать в этот день
Запрещалось в эту дату ходить купаться в открытых водоемах - суеверные верили, что там можно наткнуться на водяного, который утащит на дно, и домой уже не вернешься.
Также считалось, что для новых начинаний эта дата не сулит ничего хорошего, поэтому начало важных дел переносили на другой день, иначе все усилия пойдут прахом, и ничего путного не выйдет.
Отправляться в дорогу на Прокопия тоже считалось дурной приметой, и путешественники, по возможности, пережидали эту дату в домах или постоялых дворах, а уж потом трогались.
Главные приметы этого дня
Если на Прокопия в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
Какая погода в эту дату - такая будет и на Ильин день (2 августа).
Если новолуние припало на эту дату, то по погоде можно определить, каким будет август.
Если сегодня пчелы злее стали, то это сулило скорое начало жары или засухи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Прокопий, Даниил, Виктор, Николай, Федор, Александр.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)