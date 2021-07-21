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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых в августе 2021 постигнут неудачи Для Раков август будет наполнен конфликтами.

Об этом пишетговорит, что представителям этого знака Зодиака вряд ли стоит рассчитывать на отдых. Вы можете как никогда ощутить на себе последствия собственной лени, а накопившиеся задачи придется выполнять срочно и все сразу. Пока все будут нежиться на шезлонгах, Близнецам доведется усердно работать.Для Раков август будет наполнен конфликтами. Ссоры и недопонимания возможны не только на работе, но и с близкими людьми. Вам следует набраться терпения и продемонстрировать чудеса дипломатии. Учитесь договариваться, чтобы окончательно все не разрушить.Павел Глоба говорит, что Девы могут столкнуться с огромными проблемами со здоровьем. Вас ждет травмоопасный месяц, возможны ожоги - будьте осторожны с огнем. Астролог советует хотя бы на время отказаться от экстрима и не усердствовать в спортзале.Для вас настало время положиться на волю судьбы. В августе лучше ничего не планировать, отдаться течению и научиться балансировать между своими желаниями и требованиями, которые вам предъявляет окружение. Но выход есть из любой ситуации, напоминает Глоба. Особенно если вы готовы к компромиссам.