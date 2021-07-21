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Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых в августе 2021 постигнут неудачи
Источник материала: UDF
Фото: semraninyolu/blogspot.com
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Близнецы
Павел Глоба говорит, что представителям этого знака Зодиака вряд ли стоит рассчитывать на отдых. Вы можете как никогда ощутить на себе последствия собственной лени, а накопившиеся задачи придется выполнять срочно и все сразу. Пока все будут нежиться на шезлонгах, Близнецам доведется усердно работать.
Рак
Для Раков август будет наполнен конфликтами. Ссоры и недопонимания возможны не только на работе, но и с близкими людьми. Вам следует набраться терпения и продемонстрировать чудеса дипломатии. Учитесь договариваться, чтобы окончательно все не разрушить.
Дева
Павел Глоба говорит, что Девы могут столкнуться с огромными проблемами со здоровьем. Вас ждет травмоопасный месяц, возможны ожоги - будьте осторожны с огнем. Астролог советует хотя бы на время отказаться от экстрима и не усердствовать в спортзале.
Водолей
Для вас настало время положиться на волю судьбы. В августе лучше ничего не планировать, отдаться течению и научиться балансировать между своими желаниями и требованиями, которые вам предъявляет окружение. Но выход есть из любой ситуации, напоминает Глоба. Особенно если вы готовы к компромиссам.
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Для Раков август будет наполнен конфликтами.
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