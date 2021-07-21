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В Витебске судят подполковника в отставке за связь с Тихановским

21.07.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Витебске судят подполковника в отставке за связь с Тихановским
Андрей Новиков / Из архива Радыё Рацыя
В суде Октябрьского района Витебска начали судить 50-летнего политзаключённого Андрея Новикова.

Как сообщает лишенный аккредитации spring96.org, его обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" и в "незаконном пересечении государственной границы". Новиков полностью признает вину только на второй статье, передает Еврорадио.

Андрей Новиков — уроженец Воропаева в Поставском районе, но долгое время жил в России, служил в милиции, воевал на Кавказе (подполковник в отставке), имеет гражданство РФ. Он вернулся на родину, создал семью. Однажды поучаствовал в стриме Сергея Тихановского.

После Андрей Новиков собирал подписи за Светлану Тихановскую. Мужчину задержали 6 июня в Поставском районе и привезли в Минск в СИЗО № 1. Он был признан политзаключённым. В начале декабря 2020 года его внезапно вывезли на российскую границу и отпустили с запретом возвращаться 10 лет. Но здесь осталась семья, и он, по сведениям следствия, неоднократно возвращался. В апреле этого года Новикова задержали. "Мне нужно было быть рядом с семьей", — сказал он в суде.

Следствие считает, что у Андрея Новикова был сговор с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Но последнего он не знал, а Тихановского однажды пригласил к себе на ужин. Видимо, этого оказалось достаточно для илюзорного "заговора".
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Андрей Новиков — уроженец Воропаева в Поставском районе.
 
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