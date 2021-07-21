«Пациенты лежат в камерах». Что представляет из себя тюремная больница на Володарке

Источник материала: Салiдарнасць

В последнее время все чаще приходят новости о том, что политзаключенные, которых держат под стражей в СИЗО, попадают в тюремную больницу, пишет Zerkalo.io .

С жалобами на сердце госпитализировали лидера Партии БНФ Григория Костусева, сейчас у него подозревают онкологию . Из-за невыносимой жары были проблемы со здоровьем у правозащитницы Марфы Рабковой. Мы решили выяснить, что из себя представляет больница, которая находится на территории минского СИЗО № 1.





СИЗО № 1 в Минске

Василий Завадский более 20 лет работал в пенитенциарной системе. С 2008 по 2010 год возглавлял медицинскую службу Департамента исполнения наказаний. В те времена больница для подследственных и осужденных находилась на территории тюрьмы на улице Кальварийской, но здания снесли, на их месте появилась жилой комплекс «Каскад». Тюремную больницу временно перенесли в СИЗО на Володарского, некоторые отделения — в другие СИЗО. Медперсонал подчиняется ДИН МВД.

— Что из себя представляет тюремная больница на Володарского? Просто часть изолятора переоборудовали под медицинские нужды, ничего не достраивали, там нет палат, которые мы привыкли видеть в обычных больницах, пациенты лежат в камерах, которые точно так же охраняют, что и обычные камеры, просто они выделены под «больницу», — поясняет Завадский. — Это значит, что если на улице жара, то и в больничных камерах, к сожалению, очень жарко, никто не устанавливал там никакое дополнительное климатическое оборудование.

Сейчас, когда стоит такая невыносимая погода, это актуальная проблема. Единственный положительный момент: вряд ли больничные камеры будут переполнены, в отличие от обычных, в больничные не будут запускать 20 человек, если мест всего 10. Разделение только по полу, а так лежат люди с совершенно разными диагнозами.

В последнее время много подстражных с алкогольной или наркотической зависимостью, в СИЗО у них случается синдром отмены, они могут вести себя агрессивно, неадекватно, и вот их могут разместить вместе с человеком, которому по состоянию здоровья нужен покой.

Собеседник обращает внимание, что некоторые отделения больницы находятся на территории других СИЗО: например, инфекционное отделение — в Жодино, психиатрическое — в Витебске.

— В СИЗО КГБ своего больничного отделения нет, — поясняет Василий Завадский. — Там есть кабинет, где принимает фельдшер или врач, поэтому Костусева и отправили в СИЗО на Володарского, в СИЗО КГБ таких условий просто нет.

Если человеку нужна амбулаторная консультация, могут вывезти и в гражданское медучреждение. Например, в поликлинику КГБ, такая практика раньше была. Но организовать это непросто: нужно выделить и конвой, и транспорт.

Когда была тюремная больница на Кальварийской, мы неохотно принимали у себя подстражных: человек еще не осужден и была практика, чтобы его все-таки лечили гражданские медучреждения, но сейчас это изменилось, все чаще отправляют людей в больницу СИЗО на Володарского.

Завадский обращает внимание: из периферийных следственных изоляторов, которые есть во всех областных центрах и некоторых больших городах, скорее повезут в местную больницу, а не в тюремную на Володарского.

— В Минск доставят, уж если понимают, что госпитализация надолго, во всем просчитывается рациональность, это ведь государственное учреждение, — поясняет собеседник. — Ситуация с медикаментами зависит от финансирования.

Деньги выделяются из бюджета, поэтому приоритет белорусским препаратам. Сейчас июль, думаю проблем нет, они если и появляются, то к концу года. Родственники могут передать подстражному необходимые лекарства, иногда их даже не принимают, потому что базовыми препаратами медчасть все-таки обеспечена.

Новый комплекс СИЗО, а вместе с ним и тюремную больницу строят в Колядичах, это в получасе езды от Минска. Указ о начале строительства изолятора и больницы был подписан еще в 2010 году, возводят все за счет города. Планировалось, что больницу построят за три года, а СИЗО — за пять. Но сроки неоднократно переносились, медучреждение обещали открыть в 2020 году, но этого так и не случилось, изолятор — в 2022 году.