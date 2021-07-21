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Обнаружен новый спутник Юпитера

21.07.2021 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астроном и исследователь Луны Кай Ли обнаружил ранее неизвестный спутник планеты Юпитер, исследуя изображения 18-летней давности. Это первое открытие такого рода, сделанное любителем, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Sky and Telescope.

Юпитер обладает наибольшим количеством спутников в Солнечной системе. На данный момент известно о 79 его "лунах". Ученые полагают, что вокруг планеты могут вращаться еще десятки, если не сотни неоткрытых тел.

Спутники делятся на несколько групп. Новый объект относится к группе Карме, которая вращается в направлении, противоположном вращению Юпитера, и под экстремальным наклоном относительно плоскости орбиты планеты.

Самым большим спутником этой группы является Карме, его диаметр достигает 23 км. Считается, что некогда он был астероидом, который был притянут гравитацией Юпитера, а окружающие его более мелкие объекты - осколки от столкновения.

Кай Ли проанализировал данные за 2003 год, собранные исследователями из Гавайского университета с помощью 3,6-метрового Канадско-Франко-Гавайского телескопа (CFHT). Особое внимание привлекли снимки, сделанные в феврале, когда спутники были наиболее яркими. В тот период Земля находилась посередине между Солнцем и Юпитером, и наблюдатели могли видеть систему спутников газового гиганта, освещенную солнечными лучами.

Астроном также использовал данные телескопа Subaru. Анализ и сопоставление информации показали, что рядом с Юпитером расположен ранее неизвестный объект, который находится в зоне его гравитации.

Новый спутник обозначили как EJc0061. Официального названия ему пока не присвоили. Скорее всего, оно будет заканчиваться на "е", как принято для данной группы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Юпитер обладает наибольшим количеством спутников в Солнечной системе. На данный момент известно о 79 его "лунах". Ученые полагают, что вокруг планеты могут...
 
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