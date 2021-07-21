ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Такие вот "новости": на БТ одно и то же видео с нелегалом показали дважды - с разным переводом

21.07.2021 11:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На телеканале «Беларусь 1» в одном сюжете показали рассказ беженца на английском два раза. Но вот перевод его слов на русский язык был каждый раз разным.

19 июля в эфире программы «Панорама» рассказывали про то, что белорусские пограничники выявили незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Как утверждает канал, сначала задержали 14 граждан Ирака с документами. На следующий день на этом же участке задержали еще одну группу.

«Они рассказали, что находились в лагере для беженцев. И еще пятерых мигрантов, но уже без документов обнаружили местные жители приграничного населенного пункта. Иностранцы сами попросили о помощи, рассказав, что их избили люди в форме без опознавательных знаков на территории Литвы сразу после того, как они пересекли границу», — сообщили на «Беларусь 1».

Мигрант Харикан Эшан Хуссин рассказал подробности на английском языке для телеканала. Через какое-то время в этом же сюжете видео повторилось, но уже с другим переводом.

«Мы долго шли пешком. Мы шли с белой майкой, чтобы литовские камеры нас заметили и нам помогли. Подъехала их машина. Они смеялись надо мной, моим другом, делали фотографии и говорили: идите, идите в Беларусь. Хорошо, но тогда просто отдайте мой телефон, чтобы просто позвонить. Мы не хотели идти через лес, потому что он слишком большой. 

Мы вышли к этой деревне, где нам помогли беларусы, вызвали скорую помощь, потому что я сказал, что она беременна. Потрясает то, что литовская армия с ней делала. Литовские солдаты толкали ее в спину», — так перевели рассказ героя сюжета первый раз. Ниже смотрите видео.


Во второй раз слова мигранта в переводе того же видео звучали так: «Беларусь, Литва, Греция, Турция, Болгария — много иракцев уезжают через эти страны. Такая ситуация не только в Ираке, но и в Сирии, например. В Ираке и Сирии сейчас война, поэтому люди ищут лучшей жизни в Европе. Здесь лучшая жизнь, но после того, как мы увидели отношение к нам, как это опасно, мы следующий раз подумаем, стоит ли снова отправляться в Европу. Это действительно опасно».


На телеканале пока не прокомментировали ситуацию. Неизвестно, почему так случилось и про что в реальности рассказывал мигрант на английском языке. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На телеканале «Беларусь 1» в одном сюжете показали рассказ беженца на английском два раза. Но вот перевод его слов на русский язык был каждый раз разным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уже обыденно: литовские пограничники задержали ещё 70 нелегальных мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by