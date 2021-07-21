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США обещают привлечь режим Лукашенко к ответственности

21.07.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник Байдена по нацбезопасности встретился с Тихановской. США будут привлекать режим Лукашенко к ответственности, в том числе вводя санкции, заявила пресс-служба Салливана.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник, 20 июля, встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Белый дом продолжит свои усилия для того, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе путем введения санкций, сказано в заявлении пресс-секретаря Салливана Эмили Хорн.

Салливан на встрече с Тихановской подтвердил требование администрации Джо Байдена к Лукашенко о "проведении заслуживающего доверие международного расследования инцидента 23 мая (когда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске. - Ред.)".

Цель - проведение честных выборов в Беларуси

Кроме того, Лукашенко должен немедленно освободить всех политзаключенных и вступить "в полноценный и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и представителями гражданского общества, цель которого - проведение свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", подчеркивается в заявлении.

Тихановская призвала США к новым санкциям

Ранее в тот же день Тихановская призвала Вашингтон к новым санкциям против важных секторов экономики Беларуси, контролируемых режимом Лукашенко, отметив, что надеется на "активную и не только символическую поддержку США".

За день до этого состоялась встреча Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Оппозиционерка заявила о необходимости принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество Беларуси и усилить давление на режим Лукашенко.

18 июля Тихановская начала свой официальный визит в США, где проводит встречи с представителями американской администрации. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время нет планов встречи лидера белорусской оппозиции с Джо Байденом.
 
Теги: Минск
 
 
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Советник Байдена по нацбезопасности встретился с Тихановской. США будут привлекать режим Лукашенко к ответственности, в том числе вводя санкции, заявила...
 
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