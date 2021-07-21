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Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов

21.07.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские власти продолжают субсидировать белорусскую экономику.

Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов

Как недавно заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко, помощь восточной соседки поможет пережить введенные против Беларуси санкции.

Самая ощутимая субсидия это энергоресурсы. Она, как пишет DW, включает или включала более низкие цены на поставляемый Минску газ, неуплату Беларусью таможенных пошлин на нефть, беспошлинный импорт нефтепродуктов из России и так называемую «перетаможку» российской нефти (компенсацию РБ за высокую цену на газ, позволяющую ей зачислять в бюджет таможенную пошлину от нефти).

По словам замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, за последние 20 лет цена на «голубое топливо» для Беларуси лишь дважды приближалась к ценам на газ для Европы: «В такие моменты Беларусь обычно переставала платить и требовала дополнительных скидок».

Суммарно, по оценкам института, с 2011 по 2020 годы за счет низких цен на сырье Россия субсидировала Беларусь на 35 млрд долларов (нефть) и 19 млрд долларов (газ).

 

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Теги: Минск
 
 
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Российские власти продолжают субсидировать белорусскую экономику.
 
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