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Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов
Источник материала: Навiны
Российские власти продолжают субсидировать белорусскую экономику.
Как недавно
Самая ощутимая субсидия это энергоресурсы. Она, как пишет
По словам замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, за последние 20 лет цена на «голубое топливо» для Беларуси лишь дважды приближалась к ценам на газ для Европы: «В такие моменты Беларусь обычно переставала платить и требовала дополнительных скидок».
Суммарно, по оценкам института, с 2011 по 2020 годы за счет низких цен на сырье Россия субсидировала Беларусь на 35 млрд долларов (нефть) и 19 млрд долларов (газ).
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Российские власти продолжают субсидировать белорусскую экономику.
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