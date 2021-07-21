Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов

Российские власти продолжают субсидировать белорусскую экономику.





Как недавно заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко, помощь восточной соседки поможет пережить введенные против Беларуси санкции .

Самая ощутимая субсидия это энергоресурсы. Она, как пишет DW , включает или включала более низкие цены на поставляемый Минску газ, неуплату Беларусью таможенных пошлин на нефть, беспошлинный импорт нефтепродуктов из России и так называемую «перетаможку» российской нефти (компенсацию РБ за высокую цену на газ, позволяющую ей зачислять в бюджет таможенную пошлину от нефти).

По словам замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, за последние 20 лет цена на «голубое топливо» для Беларуси лишь дважды приближалась к ценам на газ для Европы: «В такие моменты Беларусь обычно переставала платить и требовала дополнительных скидок».

Суммарно, по оценкам института, с 2011 по 2020 годы за счет низких цен на сырье Россия субсидировала Беларусь на 35 млрд долларов (нефть) и 19 млрд долларов (газ).

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