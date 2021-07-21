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Белорусский рубль разбушевался! Утром 21 июля под его натиском снова дешевеют все валюты
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара снижается уже седьмой раз за последние девять торгов, но всего на 0,0013 BYN до 2,5335 BYN/USD — минимума за 20 дней.
В минувшую пятницу через биржу прошло более $80 млн. — максимум почти за 11 месяцев.
Затем в понедельник объём торгов американской валютой почти добрался до $55 млн. Если бы не было пятничного рекорда, то это был бы максимум за три месяца.
Во вторник на бирже оборот долларов превысил $44 млн. Таким образом, всего за три дня суммарный объём торгов долларом вплотную подобрался к $180 млн.
Для сравнения за предыдущие два месяца сумма торгов долларом всего дважды превышал $30 млн.
Курс евро упал на 0,0058 BYN до 2,9815 BYN/EUR до минимума за 11 месяцев.
Евро дешевеет непрерывно уже седьмые торги подряд на общую сумму 0,0706 BYN.
За последние девять торгов курс евровалюты поднимался всего раз, а общее снижение за это время составило 0,0834 BYN.
Курс российского рубля опустился ещё на 0,0046 BYN до 3,3988 BYN/100 RUB до минимума за 3 месяца.
Рубль РФ дешевеет уже шестые торги подряд на общую сумму 0,0681 BYN.
Московская биржа
Курс доллара на бирже в Москве за сутки вырос всего на 5 копеек до 74,51 российских рублей.
Курс евро со вчерашнего утра потерял 18 копеек до 87,60 российских рублей.
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В минувшую пятницу через биржу прошло более $80 млн. — максимум почти за 11 месяцев.
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