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Белорусский рубль разбушевался! Утром 21 июля под его натиском снова дешевеют все валюты

21.07.2021 11:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль разбушевался! Утром 21 июля под его натиском снова дешевеют все валюты
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют опустилась ещё на 0,10% до минимума за 8(!) месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:13:

Курс доллара снижается уже седьмой раз за последние девять торгов, но всего на 0,0013 BYN до 2,5335 BYN/USD — минимума за 20 дней.

В минувшую пятницу через биржу прошло более $80 млн. — максимум почти за 11 месяцев.

Затем в понедельник объём торгов американской валютой почти добрался до $55 млн. Если бы не было пятничного рекорда, то это был бы максимум за три месяца.

Во вторник на бирже оборот долларов превысил $44 млн. Таким образом, всего за три дня суммарный объём торгов долларом вплотную подобрался к $180 млн.

Для сравнения за предыдущие два месяца сумма торгов долларом всего дважды превышал $30 млн.

Курс евро упал на 0,0058 BYN до 2,9815 BYN/EUR до минимума за 11 месяцев.

Евро дешевеет непрерывно уже седьмые торги подряд на общую сумму 0,0706 BYN.


За последние девять торгов курс евровалюты поднимался всего раз, а общее снижение за это время составило 0,0834 BYN.

Курс российского рубля опустился ещё на 0,0046 BYN до 3,3988 BYN/100 RUB до минимума за 3 месяца.

Рубль РФ дешевеет уже шестые торги подряд на общую сумму 0,0681 BYN.

Московская биржа


Курс доллара на бирже в Москве за сутки вырос всего на 5 копеек до 74,51 российских рублей.

Курс евро со вчерашнего утра потерял 18 копеек до 87,60 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В минувшую пятницу через биржу прошло более $80 млн. — максимум почти за 11 месяцев.
 
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