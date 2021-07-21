Источник материала: UDF



Фото: Delfi

«И они [европейские политики] что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит... То, что люди туда [в Европу] хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей», - заявил Лукашенко.

И в таком случае последствия, по словам Лукашенко, могут быть весьма серьезными.

Понятно, что такие «мигранты» не прилетят на гражданском авиарейсе с оружием. Их снабдят оружием здесь либо на территории России, с которой они перейдут в Беларусь и далее в Европу, - снабжение «мигрантов» оружием будет на территории так называемого Союзного государства (еще вариант доставка военными бортами с оружием непосредственно из Ирака, Афганистана или др. стран).

Проще говоря, если вооруженные группы «мигрантов» нападут на литовские силовые структуры с серьезными последствиями, то это вполне можно трактовать как агрессию Беларуси против Литвы (Польши, Латвии).

Ранее говорил, что Лукашенко не хватает боестолкновения для полноты пропагандистской фактуры по линии «запад против Беларуси ведут войну» (обывателя «гибридная» война не цепляет, а вот картинка боя - это другое дело), как вариант, «нападения» на Беларусь вооруженных групп «мигрантов» наоборот - со стороны стран ЕС.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Если рассматривать слова Лукашенко как реальные планы, то возможно вооружение групп мигрантов» - аналитик «Их снабдят оружием здесь либо на территории России», - пишет Егор Лебедок.

Рассмотрим последствия, в первую очередь, политико-правовые. Согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами «каждое государство обязано воздерживаться от организации или поощрения организации иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого государства».Указанные Лукашенко вооруженные мигранты вполне относятся к иррегулярным силам ввиду их групп и единства цели, ну или как минимум к бандам, -. - Таким образом, пропуск вооруженных «мигрантов» будет нарушением резолюции Генассамблеи ООН. Лукашенко и Ко могут сослаться на такой пункт Декларации: «ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение экономических, политических мер или мер любого иного характера с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав ...». То есть, сказать, что европейцы первые нарушили Декларацию.Но есть интереснее момент. Согласно определению агрессии по резолюции ООН к таковой относится и «засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них».Фактически, это и будет засылка иррегулярных сил или банд государством (допросить пару попавших в плен мигрантов и установить такой факт не сложно). Кстати напомню, что все еще действует Договор между Россией и Беларусью о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Беларусь, под которой понимается граница Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. В июне 2019 года в Парламент был внесен законопроект о прекращении данного договора, но затем он был отозван и договор продолжает действовать.При серьезных последствиях действий «мигрантов» Литва вполне может предпринимать меры как в рамках неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону по Уставу ООН, так и в рамках статьи 5 договора НАТО со всеми вытекающими.Если рассматривать слова Лукашенко как реальные планы, то возможно вооружение групп мигрантов непосредственно на территории стран ЕС (провезти через управляемые дыры в границе оружие и уже там раздать мигрантам, в том числе прибывшим с такими целями годы назад). Но это несколько сложнее. В любом случае ЕС следует наращивать работу по разведке мест проникновения, идентификации мигрантов и по недопущению проникновения.К сожалению, риск этого не уменьшается.