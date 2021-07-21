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Уже обыденно: литовские пограничники задержали ещё 70 нелегальных мигрантов
Источник материала: UDF
Задержанные в Литве нелегальные мигранты / pasienis.lt
Они перешли границу с территории Беларуси. С начала года их задержали уже 2228 человек (в июле — 1567). Более половины задержанных составляют иракцы.
В Литве заявляют, что власти Беларуси способствуют нелегальной миграции и фактически ведут "гибридную войну".
Вильнюс предупреждает, что "если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции".
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Они перешли границу с территории Беларуси.
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