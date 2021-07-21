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Уже обыденно: литовские пограничники задержали ещё 70 нелегальных мигрантов

21.07.2021 11:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уже обыденно: литовские пограничники задержали ещё 70 нелегальных мигрантов
Задержанные в Литве нелегальные мигранты / pasienis.lt
Литовские пограничники задержали ещё 70 нелегальных мигрантов (накануне — 41). 62 из них представились или имели документы граждан Ирака, сообщает pasienis.lt.

Они перешли границу с территории Беларуси. С начала года их задержали уже 2228 человек (в июле — 1567). Более половины задержанных составляют иракцы.

В Литве заявляют, что власти Беларуси способствуют нелегальной миграции и фактически ведут "гибридную войну".

Вильнюс предупреждает, что "если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции".
 
Теги: Минск
 
 
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