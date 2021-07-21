Посылки в ЕС подорожают. Белпочта будет взимать с них НДС

Источник материала: Myfin



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«С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском союзе, применимого к электронной коммерции. Таким образом со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи», – говорится в сообщении.

Что будет с личными посылками?

В Белпочте объясняют, что при пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, которые по своему характеру или количеству не отражают каких-либо коммерческих интересов и стоимость вложений не превышает 45 евро, НДС не взимается.

Однако, если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро – будут начисляться таможенные платежи.

Интернет-магазины могут платить НДС сами

Белпочта объясняет, что для уменьшения сроков пересылки сотрудники составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения. «Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно», – добавили в Белпочте.

Сейчас Белпочта проводит доработку программного обеспечения и интернет-портала, чтобы при оформлении электронной таможенной декларации можно было указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.