Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске водитель наехал на пешехода и попытался скрыться с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел в Солигорске. Водитель автомобиля "Ниссан" около 23.15 ехал по улице Богомолова и наехал на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. После этого скрылся с места ДТП.

Пешеход 1940 года рождения с травмами была госпитализирована в отделение реанимации, где спустя несколько часов от травм скончалась.

Располагая информацией только о цвете и модели автомобиля, меньше чем за час сотрудники Солигорского ОГАИ обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя.

Неработающий местный житель был задержан и водворен в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Это предусматривает максимальное наказание - до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-