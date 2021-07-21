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В Беларуси уже намолочено 650 тысяч тонн зерна. Какие регионы лидируют?

21.07.2021 11:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 21 июля зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны почти на 9 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено 650 тысяч тонн зерна. В 2020 году на эту дату приходилось 443 тысячи тонн.

В Беларуси уже намолочено 650 тысяч тонн зерна. Какие регионы лидируют?

В среднем по стране урожайность – почти 35 центнеров с гектара. Это чуть ниже, чем в прошлом сезоне. Что касается темпов жатвы, то традиционно на старте лидируют южные регионы – Брестский и Гомельский. Все активнее включаются центральные районы. На севере в большинстве хозяйств остаются считанные дни, чтобы еще поработать над подготовкой парка комбайнов к страде.

 
 
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Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 21 июля зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны почти на 9 % площадей,...
 
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