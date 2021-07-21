Неевропейские ценности: нелегальных мигрантов выгоняют из Литвы в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пограничники за последние дни задержали несколько групп нелегалов. Они перешли границу с Литвой на различных участках. По словам мигрантов, в соседнем государстве они столкнулись с серьезными проблемами. Подробности у корреспондента «МИР 24» Галины Пузыны.

«В Литве мы очень голодали. Я беременна, но никого это не волновало. Здесь нам очень помогают. Люди добрые нас сразу накормили и напоили. Если бы нам не помогли, мы бы умерли там в лесу», – рассказала одна из мигранток.

Одну из групп мигрантов обнаружили местные жители приграничной деревни. Пять человек и все без документов, в том числе дети и беременная женщина. Ей вызвали скорую и доставили в больницу.

«В Литве нас ждал кошмар. Люди к нам относились плохо, не уважали нас. Даже несмотря на то, что она беременна. Все говорят, что в Европе свобода, нет расизма, но это не так. Я видел эту армию сегодня, и как они в нас стреляли. Они сказали отдать телефоны, но они не вернули их. И я не знаю, где мой паспорт», – посетовал мигрант Харикар Эшан Хуссин.

Ранее Литва заявляла, что готова открыть свои границы для мигрантов. Но оказалось, что нет. Позже сейм принял резолюцию: нелегалов рассматривать как участников гибридной агрессии. И сейчас белорусские пограничники все чаще фиксируют незаконный трансфер людей из Литвы.

«В ходе опроса одной из групп иностранцы сообщили, что являются гражданами Ирака. И они находились на территории Литвы в лагере беженцев, где их допрашивали и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом задержанных не кормили, не давали пить, а допрос сопровождался физическим насилием. После этого их привезли к границе и под угрозой применения оружия заставили перейти на белорусскую территорию», – заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Ситуацию на границе прокомментировал президент Беларуси. Александр Лукашенко сравнил условия содержания беженцев в соседней Литве с концлагерями.

«Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали. Все находились в намордниках и балаклавах – ни один свое лицо не показал. Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты, помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся», – рассказал президент Республики Беларусь.

Литовские власти до сих пор не прокомментировали этот инцидент с мигрантами. Сам же Вильнюс обвиняет Минск, что он чуть ли не организовывает туры нелегалов в Евросоюз. Белорусские парламентарии такой дипломатии не понимают: нарушается конвенция о статусе беженцев.

«Мы сталкиваемся с ситуацией правового беспредела. Литва не хочет нести ответственность, которую взял на себя весь Европейский союз. И пытаются каким-то образом дистанцироваться от мировых обязательств. На протяжении многих лет граница с Беларусью для Европейского союза была безопасной. Мы несли за свой счет огромные издержки охраны, в том числе и от потоков нелегальной миграции. Но сейчас мы оказались в сложной ситуации», – отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси по международным делам Андрей Савиных.

Сейчас пограничникам предстоит установить личности мигрантов. А после решат их судьбу. В прибалтийское государство стекаются мигранты из Ирака, Сирии, Турции и африканских стран.