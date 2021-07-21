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Неевропейские ценности: нелегальных мигрантов выгоняют из Литвы в Беларусь
21.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские пограничники за последние дни задержали несколько групп нелегалов. Они перешли границу с Литвой на различных участках. По словам мигрантов, в соседнем государстве они столкнулись с серьезными проблемами. Подробности у корреспондента «МИР 24» Галины Пузыны.
«В Литве мы очень голодали. Я беременна, но никого это не волновало. Здесь нам очень помогают. Люди добрые нас сразу накормили и напоили. Если бы нам не помогли, мы бы умерли там в лесу», – рассказала одна из мигранток.
Одну из групп мигрантов обнаружили местные жители приграничной деревни. Пять человек и все без документов, в том числе дети и беременная женщина. Ей вызвали скорую и доставили в больницу.
Ранее Литва заявляла, что готова открыть свои границы для мигрантов. Но оказалось, что нет. Позже сейм принял резолюцию: нелегалов рассматривать как участников гибридной агрессии. И сейчас белорусские пограничники все чаще фиксируют незаконный трансфер людей из Литвы.
«В ходе опроса одной из групп иностранцы сообщили, что являются гражданами Ирака. И они находились на территории Литвы в лагере беженцев, где их допрашивали и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом задержанных не кормили, не давали пить, а допрос сопровождался физическим насилием. После этого их привезли к границе и под угрозой применения оружия заставили перейти на белорусскую территорию», – заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
Ситуацию на границе прокомментировал президент Беларуси. Александр Лукашенко сравнил условия содержания беженцев в соседней Литве с концлагерями.
Литовские власти до сих пор не прокомментировали этот инцидент с мигрантами. Сам же Вильнюс обвиняет Минск, что он чуть ли не организовывает туры нелегалов в Евросоюз. Белорусские парламентарии такой дипломатии не понимают: нарушается конвенция о статусе беженцев.
«Мы сталкиваемся с ситуацией правового беспредела. Литва не хочет нести ответственность, которую взял на себя весь Европейский союз. И пытаются каким-то образом дистанцироваться от мировых обязательств. На протяжении многих лет граница с Беларусью для Европейского союза была безопасной. Мы несли за свой счет огромные издержки охраны, в том числе и от потоков нелегальной миграции. Но сейчас мы оказались в сложной ситуации», – отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси по международным делам Андрей Савиных.
Сейчас пограничникам предстоит установить личности мигрантов. А после решат их судьбу. В прибалтийское государство стекаются мигранты из Ирака, Сирии, Турции и африканских стран.
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Одну из групп мигрантов обнаружили местные жители приграничной деревни. Пять человек и все без документов, в том числе дети и беременная женщина.
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