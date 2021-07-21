"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски" Умерла княгиня Эльжбета Радзивилл

Наша ніва ". Эльжбета - дочь предпоследнего хозяина Несвижского замка Альбрехта Радзивилла и англичанки Дороти Паркер Дикан. Она появилась на свет в Лондоне в 1917 году: туда отец отправил рожать ее мать, так как случилась революция, пишет "".





Брак ее родителей был недолгим. Поэтому Эльжбета жила с матерью в Париже, а на каникулах ездила к отцу в Несвиж. Последний раз перед войной — в 1935 году, когда Альбрехт умер.





В следующий раз Эльжбета смогла попасть в родные места в 1993-м, когда Беларусь вернула себе независимость.





Но более широко в СМИ освещался ее визит в 2009 году, когда княжна посетила Беларусь вместе с другими представителями рода Радзивиллов. Тогда Эльжбете было 92 года.





Во время него Радзивиллы пожаловали в Национальный исторический архив, Национальную библиотеку, Национальный художественный музей, а также в населенные пункты, которыми когда-то владели: Несвиж, Мир, Полонечку и Ишколдь.









Эльжбета Радзивилл с отцом в Несвиже





"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски... Я специально прислушиваюсь уже несколько дней... Знаете, если бы нас не погнали отсюда в 1939-м, я сегодня разговаривала бы по-беларуски. Ведь мой отец с несвижцами разговаривал исключительно по-беларуски», – говорила она во время визита.





В разные времена жила в Швейцарии, Португалии, Англии, много лет во Франции. В последние годы - в Варшаве.





"У меня одна профессия – домохозяйка. Это ненормально, когда женщины работают. Значит, в семье не все в порядке. Женщины, особенно из семьи Радзивиллов, не должны работать", - говорила Эльжбета в одном из интервью.





Она являлась хранительницей памяти рода Радзивиллов и много подсказывала реставраторам, как выглядел замок во времена ее детства.