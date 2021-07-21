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"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски" Умерла княгиня Эльжбета Радзивилл

21.07.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера, 20 июля, умерла Эльжбета Радзивилл (в замужестве Томашевская). Об этом сообщил ее родственник Матей Радзивилл. Эльжбете было 103 года.

"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски" Умерла княгиня Эльжбета Радзивилл
Эльжбета Радзивилл в Ружанах, принадлежавших Сапегам
Эльжбета - дочь предпоследнего хозяина Несвижского замка Альбрехта Радзивилла и англичанки Дороти Паркер Дикан. Она появилась на свет в Лондоне в 1917 году: туда отец отправил рожать ее мать, так как случилась революция, пишет "Наша ніва".

Брак ее родителей был недолгим. Поэтому Эльжбета жила с матерью в Париже, а на каникулах ездила к отцу в Несвиж. Последний раз перед войной — в 1935 году, когда Альбрехт умер.

В следующий раз Эльжбета смогла попасть в родные места в 1993-м, когда Беларусь вернула себе независимость.

Но более широко в СМИ освещался ее визит в 2009 году, когда княжна посетила Беларусь вместе с другими представителями рода Радзивиллов. Тогда Эльжбете было 92 года. 

Во время него Радзивиллы пожаловали в Национальный исторический архив, Национальную библиотеку, Национальный художественный музей, а также в населенные пункты, которыми когда-то владели: Несвиж, Мир, Полонечку и Ишколдь.


Эльжбета Радзивилл с отцом в Несвиже

"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски... Я специально прислушиваюсь уже несколько дней... Знаете, если бы нас не погнали отсюда в 1939-м, я сегодня разговаривала бы по-беларуски. Ведь мой отец с несвижцами разговаривал исключительно по-беларуски», – говорила она во время визита.

В разные времена жила в Швейцарии, Португалии, Англии, много лет во Франции. В последние годы - в Варшаве.

"У меня одна профессия – домохозяйка. Это ненормально, когда женщины работают. Значит, в семье не все в порядке. Женщины, особенно из семьи Радзивиллов, не должны работать", - говорила Эльжбета в одном из интервью.

Она являлась хранительницей памяти рода Радзивиллов и много подсказывала реставраторам, как выглядел замок во времена ее детства.
 
 
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Вчера, 20 июля, умерла Эльжбета Радзивилл (в замужестве Томашевская). Об этом сообщил ее родственник Матей Радзивилл. Эльжбете было 103 года.
 
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