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У кого в Минске не будет горячей воды в августе - список адресов
Источник материала: Партизан
олный график отключения горячей воды на август: адреса, обслуживаемые «Минсккоммунтеплосетью» и «Минскэнерго».
С 4 августа
«Минсккоммунтеплосеть»
д. Боровая, 34;
Седых, 38а.
«Минскэнерго»
д. Боровая, 2, 3, 6;
Калиновского, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40/1 , 40/2, 40/3, 40/4, 42, 44, 46, 48/1, 48/2, 50, 50а, 50/2, 52, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74а, 74/1, 74/2, 76, 78, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 113а, 115, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 53/1, 53/2, 53/3, 57/1, 57/2, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 39, 47, 65, 89, 4, 12, 55, 55а, 77а, 105а, 111, 111а, 111б;
Карбышева, 2, 7/2, 9/2, 9/3, 13, 25, 42/2, 50, 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9, 11, 42, 44, 48, 48/1;
Кедышко, 24, 26, 26б, 28;
Независимости пр., 123/2, 123/3, 125, 127, 129/2, 131/1, 131/2, 133, 135, 137/1, 137/2, 139, 141/1, 141/2; 143/1, 143/2, 145, 147/1, 147/2, 149, 151а, 151/1, 151/2, 153/1, 153/2, 155/1, 155/2, 157, 125а, 137а, 137б, 151а, 117а, 119, 121, 123, 129/1;
Славинского, 3, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25а, 33/1, 11, 45, 1/4, 1/1, 1/2, 1/3;
Седых, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 54, 66, 40, 42, 66а;
Тикоцкого, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 38, 40, 42, 46 к. 1, 46 к. 2, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 12, 30, 44, 52, 9, 57, 59, 46а;
Филимонова, 69.
С 10 августа
«Минсккоммунтеплосеть»
Алибегова, 6, 6а; 6/1, 6/2, 6/3; 8/1, 8/2, 8/3; 10, 12, 12б; 13/1, 13/3; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а/2; 27/1, 27/2, 27/3; 28, 32, 34, 38, 44;
Белецкого, 2/7, 4, 6, 10/1, 10/2; 12/1, 12/2; 14/1, 14/2; 16/1, 16/2; 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3;
Газеты «Звязда» пр-т, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4; 6, 8, 8а; 10/1, 10/2, 10/3, 10/4; 12, 12/1; 14а; 14/1, 14/2, 14/3, 14/4; 16, 18, 18а; 20, 22/1; 22/2; 26, 28/1; 28/2; 30, 32/1; 32/2; 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2; 60, 61, 65, 67, 69, 71;
Голубева, 20, 22а; 22/1; 24, 24а; 25, 26/1, 26/2; 27, 28, 31;
Горецкого, 1, 3, 3а; 5/2; 7, 7/2; 7а; 9, 11, 15, 17, 17а; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а; 25, 26, 28, 27, 27а; 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93;
Громова, 14, 20, 20а; 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
Гурского, 44/1, 44/2, 44/3;
Ельских, 2;
Есенина, 7, 9, 9а; 11, 11а; 13, 15, 17, 19, 19а, 19б; 23а; 23/1, 23/2; 25/1, 25/2; 27, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3; 32, 33/1, 33/2; 34, 35/1, 35/2, 35/3; 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2; 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а; 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143;
Карского, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а;
Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38/2; 39, 40/1, 40/2; 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 56;
Курганная, 2;
Л. Сапеги, 3, 5, 7, 9, 11, 11а; 15;
Лобанка, 18, 20, 22, 26, 28/1, 28/2; 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 89а; 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110;
Лосика, 4, 6, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 27б; 28, 29, 31, 32, 34;
Любимова пр-т, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3; 14, 15/1, 15/2, 15/3; 16, 17, 18, 19/1, 19/2; 20, 20а; 21, 25, 26, 26/1; 27, 29, 30/1; 30/2; 31, 32, 33, 34/1; 35, 36/1; 36/2; 37, 39, 40/1, 40/2; 41, 42/1, 42/2; 44, 46/1, 46/2;
Мазурова, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27;
Малаковича, 4;
Мачульского, 24, 24в; 26;
Михаловская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Одинцова, 44, 48, 52, 54, 56, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Панченко, 2, 4, 8, 10, 10а, 10б; 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52а; 54, 56, 60, 62, 62а; 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80;
Рафиева, 3/1, 3/2; 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 23/2; 25/1; 27, 29/2; 30, 31/2; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а; 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81а; 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89а; 89/1, 89/2; 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5; 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 113;
Семеняко, 2, 4, 6, 12а; 14, 15, 22, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 42, 44;
Скрипникова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11а; 11б, 11г; 12, 12а; 14, 15, 15а; 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 62, 62а; 60, 66, 68, 70, 72;
Слободская, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37а; 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 89а; 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 149;
Слободской пр-д, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28;
Сухаревская, 1, 3, 3а; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21/1, 21/2; 24, 26, 27, 28, 28а; 31, 32, 34, 38/1, 38/2; 39, 41, 43а; 45, 46, 48, 48а; 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, детск. пол-ка г/п1;
Тышкевичей, 9, 15, 17, 19;
Федорова, 1, 3, 5, 6, 9, 11/1, 11/2; 13/1, 13/2; 15, 17/1, 17/2; 19, 21, 23, 23а;
Чайлытко, 1, 2, 3, 3а; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 12а; 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22;
Шамякина, 5, 7, 9, 11, 15;
Шаранговича, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 36а; 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4; 51, 52, 54, 56, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63/1, 63/2; 64, 66, 67, 68, 70, 72, 72а; 74, 76, 78, 80, 82;
Ширмы, 3, 5, 7;
Школьная, 1г; 24а; 26;
Я. Брыля, 2, 3, 3а; 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24а; 26, 28, 30;
Янковского, 1, 3, 4, 5, 6, 6б; 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17а; 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44.
«Минскэнерго»
Голубева, 29;
Громова, 28;
д. Богатырево — ул. Полесская 3, 5, 7, 9, 11;
ж/д п. Озерцо;
Есенина, 21, 119/1, 119/2, 66, 68, 76, 136, 119/3;
Лобанка, 94, 81, 109;
Монтажников, 10, 12, 14, 20, 19, 27, 35, 37;
4-й пер. Монтажников, 8;
Рафиева, 55, 60, 64, 88, 88а, 90;
Слободская, 2;
Сухаревская, 19, 33;
Шаранговича, 45, 53, 55, 57, 20, 22, 25;
Школьная, 16.
С 17 августа
«Минсккоммунтеплосеть»
Амураторская, 7;
Гвардейская, 1, 1а;
Грибоедова, 2а; 6;
Короля, 5, 7, 9а;
М. Танка, 8;
Машерова пр-т, 51;
Шорная, 20.
«Минскэнерго»
Аэродромная, 9а;
Витебская, 11, 21, 21а;
Гебелева, 1, 3, 5, 7;
Грибоедова, 4, 10, 1;
Замковая, 27а;
Заславская, 11/1, 11/2, 11/13, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 15, 29;
Кальварийская, 2, 4, 16, 4а, 3, 5, 1, 3а;
Коллекторная, 32, 11, 10, 20, 20а;
Короля, 9а, 13, 17, 19, 4, 6, 8, 14а, 18, 20, 26, 7, 47а, 9, 3а, 23, 12, 16;
Максима Танка, 34а, 1а, 20, 2, 4, 6, 140, 12, 16, 24, 30/1, 30/2, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2;
Машерова пр., 43, 80;
Мельникайте, 3, 9, 2, 4, 6, 14, 5, 7, 13;
Немига, 42, 30;
Обойная, 10, 8, 7;
Освобождения, 10;
Панфилова, 2;
Раковская, 36, 38, 27, 23;
Репина, 4;
Романовская Слобода, 1, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 5, 7а, 28;
Сухая, 4, 6, 8, 28, 3, 21б;
Тимирязева, 2, 4, 8, 10;
Чехова, 3;
Шорная, 18, 17.
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олный график отключения горячей воды на август: адреса, обслуживаемые «Минсккоммунтеплосетью» и «Минскэнерго».
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