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Рубль продолжает укрепляться

21.07.2021 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская валюта продолжает укреплять свои позиции. Об этом свидетельствуют данные торгов на БВФБ на 10:40.

Рубль продолжает укрепляться

Евро теряет еще 0,0091 пункта и торгуется на отметке 2,9782 белорусского рубля; российский рубль падает на 0,0044 пункта — 3,399 белорусского рубля за 100 российских, а доллар снижается на 0,0044 пункта — 2,5333 белорусского рубля.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусская валюта продолжает укреплять свои позиции. Об этом свидетельствуют данные торгов на БВФБ на 10:40.
 
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