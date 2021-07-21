Рубль продолжает укрепляться

Белорусская валюта продолжает укреплять свои позиции. Об этом свидетельствуют данные торгов на БВФБ на 10:40.





Евро теряет еще 0,0091 пункта и торгуется на отметке 2,9782 белорусского рубля; российский рубль падает на 0,0044 пункта — 3,399 белорусского рубля за 100 российских, а доллар снижается на 0,0044 пункта — 2,5333 белорусского рубля.

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