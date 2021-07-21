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Светлана Тихановская в США

Письма к дочери

На что я обратил внимание, так это на слова Тихановской о том, что Россия могла бы сыграть конструктивную роль в разрешении беларусскую кризиса. И что кто-нибудь авторитетный, вроде правительства США, должен объяснить России, какая именно роль является конструктивной.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Когда геополитическое величие увяло, приходится контактировать с теми, до кого можешь дотянуться» Вот кого удалось впечатлить, так это белорусский телевизор.

— Светлана Тихановская с начала недели совершает визит в США. И, говорят, по уровню переговоров ничего похожего у представителей Беларуси не было последние 28 лет. Я не буду тебе рассказывать в подробностях, значении и последствия, потому что ты их наверняка знаешь. Вот драконы уже подросли и скоро на них можно будет летать.И, согласись, действительно могла бы. Даже если бы просто перестала мешать и то, получилось бы вполне себе конструктивно. Ты, конечно, скажешь, что люди, объединенные синдромом синих пальцев, испытывают друг к другу непреодолимую солидарность. Но мне думается, что тут вопрос все-таки в правильных стимулах. И если солидарность будет обходиться слишком дорого, то она станет непозволительной роскошью.Ну и, конечно, на фоне этого визита кое-кто тоже изо всех сил совершал акты внешнеполитического взаимодействия. Сначала взаимодействовал с арабским телеканалом. Потом подбодрил обещаниями чисток тех, кто на дальних рубежах в логове врага сражается на передовой линии торгового фронта за каждый комбайн. Короче, встретился с белорусскими дипломатами.Тоже согласись, в некотором роде внешнеполитические контакты высокого уровня. Ну может не совсем внешнеполитические и не очень высокого. Но контакты же. Когда геополитическое величие увяло, приходится контактировать с теми, до кого можешь дотянуться. Тем более, что они, как раз, величие не оспаривают.И, конечно, многие впечатлились обещанием мести литовским пограничникам от имени афганских женщин и детей. Потому что оно и правда похоже на схему ареста Сергея Тихановского. Там тоже сначала пообещали месть неравнодушных красауцау, а потом уже красауцы решили отомстить. Тем более, белорусские власти в последнее время так много и радостно рассказывают про войну.Я, конечно, не уверен, но мне кажется, что не о чем там переживать. Не потому, что белорусские власти способна остановить какая-нибудь химера совести. У них уже и здравый смысл превратился в химеру. Но тут действует философская максима про агрессивного теленка и отсутствие рогов. Они может и хотели бы совершить какое-нибудь злодейство, но, когда дело доходит до внешней политики, способны разве что чижика съесть. Как с великим эмигрантским потопом, масштаб которого не перерос рамки мелкой пакости.А всякие грозные слова говорят ведь не за тем, чтобы потом что-то делать. Их говорят, чтобы сублимировать неудовлетворенность геополитического величия, поднять самооценку и произвести впечатление. Ну что ты сделаешь, если другими способами обратить на себя внимание уже не получается?Хотя, даже свидетелей стабильности на их высшем уровне впечатлить уже не удается. Вот пообещал кое-кто белорусским дипломатам в Европе двухкомнатные квартиры и что? Премьер Головченко и министр кажется иностранных дел дезавуировали это обещание, когда эхо грозных слов еще беспомощно металось под потолком дворца.Вот кого удалось впечатлить, так это белорусский телевизор. Но белорусский телевизор впечатлить нетрудно. Им за впечатлительность деньги платят.В виртуальной реальности телевизора вообще хорошо. Там всенародная любовь, трехпроцентный рост ВВП и Евросоюз уже почти готов встать на колени. Но потом, хоть изредка, приходится возвращаться в реальный мир. А там плохо. Там неблагодарный народ испытывает непреодолимую неприязнь, Тихановская визитирует в США. Там ломаются мосты, атомная станция и монетарная политика вместе с экспортными схемами.